Conoce el peculiar hábito de Shakira que enloquecía a Gerard Piqué

Hace ya varios meses que la famosa pareja de Shakira y Gerard Piqué confirmaron a través de un comunicado que ya no estaban juntos, desde ese momento se inició una gran polémica que parece no tener fin, desde rumores de infidelidad y diferentes teorías sobre como la colombiana se dio cuenta del engaño.

Actualmente, ambos han decidido tomar caminos diferentes, Gerard se encuentra en pareja con la hermosa joven Clara Chía Martí e incluso oficializo su relación amorosa a sus seguidores por medio de una imagen que subió a su cuenta oficial de Instagram junto a ella, muchos internautas dejaron sus comentarios negativos, mientras que otros se mostraban felices.

Gerard junto a su actual novia. Fuente: Instagram clarachiamartireal_oficial

Shakira, por su lado se ha dedicado fielmente a su carrera artística por lo que ha decidido realizar y dedicar varios sencillos a su situación sentimental actual, como su último tema con BZRP en la sesión 53, en donde se encargó de revelar detalles de lo que realmente ocurrió con su ex pareja, es decir contar su verdad.

Recientemente, se conocieron algunos rumores sobre lo que a Gerard Piqué no le gustaba de su ex mujer, con quien tienen 2 hijos en común Sasha y Milán. Es que al parecer al catalán no le gusta para nada que la famosa cantante deambule descalza por la casa, hábito que suele ser bastante común para el resto de las personas.

Este es el hábito de Shakira que más odiaba Gerard Piqué:

Al parecer a shakira le gusta mucho andar descalza en su hogar, lo que indicaba a un problema para Piqué. Fuente: Instagram 3gerardpique

Por último en una oportunidad la bella Shakira comento con respecto a su peculiar costumbre: "Eso me recuerda mis orígenes, de donde vengo. Barranquilla es una ciudad de la costa Atlántica de Colombia, mi país. Es el Caribe puro y duro y ahí andamos descalzos. O al menos yo sí lo hacía”, finalizó.

SEGUÍ LEYENDO:

Esto es lo que tiene que hacer Clara Chía Martí cuando a Piqué le toca cuidar a sus hijos

Piqué y Clara Chía dan el siguiente paso en su noviazgo y cumplen la predicción de Shakira