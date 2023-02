Stephanie Peregrin, prima de Belinda, se lanza contra la cantante y la tacha de “interesada”

Belinda goza de una larga trayectoria repleta de éxitos como actriz y cantante, pero esto no ha evitado que sea blanco de la polémica a la que una vez más se sumó la familia de su padre, Ignacio Peregrin, pues su prima arremetió contra la artista y la tachó de “interesada”. Además, acusó a sus padres y hermano de explotarla para aprovecharse de la fortuna que ha conseguido durante sus más de 20 años de carrera.

En entrevista con Javier Ceriani y Elisa Beristain para “Chisme No Like”, el tío de la cantante, Fernando Peregrin, acusó a su hermano de un fraude millonario por el que habría huido de España cuando Belinda aún era muy pequeña y alcanzara la fama en México. Acusaciones que se suman a las ya realizadas en el mismo programa por otros familiares, incluyendo su tía.

Stephanie Peregrin, prima de Belinda. Foto: IG @stephanieperegrin

A las explosivas declaraciones de su tío se sumaron las de Stephanie Peregrin, quien recordó el primer encuentro que tuvo con su prima y cómo no fue lo que esperaba debido a la actitud de la cantante, algo por lo que la tachó de “interesada”: “Vamos a ponerlo así en una forma más bonita (…) si tú no tienes nada que le interese a esta niña no te va a prestar nada de atención, y yo no tenía nada que le interesara”.

“Cuando me vio… Vamos a decir que no era un encuentro tan bonito porque parecía que no quería nada que ver conmigo. (…) De repente ella me mira de arriba abajo y dice ‘Qué linda’”, añadió sobre aquel incómodo momento que habría vivido junto a la intérprete de “Luz sin gravedad”.

“Me da mucha pena esta niña”

Durante la entrevista, la modelo e influencer aseguró que los padres de la protagonista de “Bienvenidos a Edén” han explotado a su hija y se han aprovechado de la fortuna que ha conseguido en los más de 20 años de trabajo tanto en televisión -como estrella infantil- y sobre los escenarios.

Prima de Belinda tacha a la cantante de "interesada". Foto: IG @belindapop

“Era una persona que estaba explotada, que explotaron demasiado joven, de una forma u otra la han prostituido, la han hecho estar con hombres mayores, que creo no quería estar, creo que está con ellos por el dinero porque su padre siempre está ahí, que traiga dinero”, añadió.

Stephanie señaló que el hermano de Belinda, “Nacho” Peregrin, también se estaría aprovechando de la cantante al tomar su dinero para vivir: “necesita de ella, es la que trae la comida, la mano que le da de comer”. “Me da mucha pena esta niña porque veo que no va a parar de trabajar, no va a parar de prostituirse”, finalizó.

SIGUE LEYENDO:

Belinda rompe el silencio y habla del estado de su corazón a un año de terminar su compromiso con Christian Nodal

VIDEO | Belinda hace un "en vivo" junto a sus amigas y aseguran que estaba "borracha"

Quién es Gonzalo Hevia, supuesto novio de Belinda y heredero de una de las más grandes fortunas de México