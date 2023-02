Anette Michel asegura que muchas compañeras le "metieron el pie", la quisieron sacar de un proyecto

Sin duda alguna, una de las actrices y conductoras más queridas de nuestro país es Anette Michel quien desde hace varios años ha sabido ganarse el cariño y respeto del público gracias a su impecable trabajo tanto en telenovelas como en la conducción de programas.

Aunque al inicio de su carrera la vimos siendo parte de elenco principal de la televisora del Ajusco, fue hace algunos años que la guapa ojiverde decidió que lo mejor para su carrera como actriz era ser parte de Televisa y así tener una mayor oportunidad en la actuación, sin embargo, aunque no reveló en qué empresa le pasó, Anette Michel compartió que excompañeras quisieron meterle el pie para que la sacaran de una producción.

Fue en entrevista para el programa Hoy que la conductora de origen tapatío reveló que se considera una mujer muy talentosa y que jamás le ha “metido el pie” a nadie, cosa contraria de lo que le han hecho a ella.

Y es que Anette Michel compartió que ella sabe de algunas compañeras actrices que han intentado de todo para que la sacaran de los proyectos en los que trabajó, sin embargo, no les guarda rencor y les envía bendiciones.

“Uno no, pero perritas, pero mira Dios las bendice, no pasa nada soy cero rencorosa, luego me hacen cosas y se me olvida”, dijo Anette Michel ante las cámaras de Hoy