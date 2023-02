Tu última oportunidad: 3 películas y series en Netflix que ya van a quitar en marzo

Las producciones cinematográficas y en serie dentro de la plataforma de streaming Netflix son cada vez mayores, pues la página busca renovar constantemente su contenido audiovisual que va desde el drama y el romance hasta el terror psicológico y la tragedia.

Por esta razón, hemos hecho la selección de tres producciones en serie y cinematográficas alojadas actualmente dentro del catálogo de Netflix, mismas que desde su llegada lograron cautivar al público, posicionándose como una de las favoritas de los usuarios y suscriptores, pero que por desgracia se van a despedir de la plataforma en los próximos días.

¿De qué trata “Borderliner”?



Una de las producciones en serie que ya se despide de la plataforma de streaming Netflix es “Borderliner”, la cual se emitió por primera vez el 2 de noviembre de 2017 en Noruega en TV 2 y posteriormente se lanzó por Netflix en 2018.

Esta serie de drama criminal noir noruego consta de una temporada llena de escenas con adrenalina, drama y acción; sigue la historia de Nikolai Andreassen, un detective de la policía de Oslo que durante una visita a su ciudad natal, cerca del río Tista y la frontera con Suecia, decide involucrarse en una investigación relacionada con un suicidio.

Este suicidio está relacionado con un hombre llamado Tommy Hagen, pero ante este caso, la co-investigadora, Anniken Høygaard-Larsen, del Servicio Nacional de Investigación Criminal , sospecha de un juego sucio detrás; fue protagonizada por Tobias Santelmann, Ellen Dorrit Petersen y Benjamin Helstad.

¿De qué trata Bad Guys: City of Evil?

Otra de las series que ya se retiran del catálogo de Netflix es Bad Guys: City of Evil, la cual fue transmitida de 2017 a 2018 por OCN para posteriormente pasar a la plataforma de streaming, sin embargo, en los primeros días de marzo se retirará.

Bad Guys: City of Evil sigue la historia de un grupo de criminales conformados por Woo Je-mun, un fiscal dispuesto a luchar sucio para alcanzar sus objetivos; Heo Il-hoo, un ex-mafioso violento que renunció a su vida criminal luego de un trágico accidente y que no ha logrado salir adelante desde entonces, Jang Sung-cheol, un investigador psicopático que oculta un importante secreto, No Jin-pyeong, un fiscal novato que se dará cuenta muy tarde del problema al que ha decidido involucrarse y Han Gang-joo, un joven que fue a prisión y ahora busca venganza después de ser la víctima de una tragedia, se ven obligados a seguir la pista de villanos aún peores que ellos.

¿De qué trata “Inheritance”?

La cinta sigue la historia de la patriarca de una poderosa familia con una gran influencia política, quien muere; desde entonces, su hija se queda al frente de la estabilidad económica de su familia, hecho que representa una gran carga emocional y financiera que en algún punto se le saldrá de las manos.

Durante este proceso sentirá una gran responsabilidad, pues además su padre antes de morir le hizo una confesión crucial y desde ese momento la joven teme que una herencia maligna amenace con destruir su vida y todas las personas a su alrededor.

Esta producción cinematográfica contó con la actuación principal de Lily Collins -quien se dio a conocer masivamente por la serie Emily in Paris- y la acompañan Simon Pegg, Connie Nielsen, Patrick Warburton, Chace Crawford, Michael Beach, Marque Richardson, Chris Gann, Joe Herrera y Christina DeRosa.

