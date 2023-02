VIDEO | Los motivos por los que Juan Rivera se va de La Casa de los Famosos 3: "He hecho a gente llorar"

La competencia avanza en la tercera temporada de “La Casa de los Famosos” en medio de polémicas, estrategias e intrigas que han llevado a los participantes al límite. Algo que ocurrió con Juan Rivera, quien este lunes 27 de enero abandonó el reality show entre lágrimas y, con una emotiva despedida, reveló a sus compañeros el difícil motivo por el que decidió dejar su lugar.

Los escándalos han sido parte del reality show desde su primer entrega y esta vez no fue la excepción, pues además de los romances que ha protagonizado Arturo Carmona con algunas de las participantes la constante salida de otros de forma voluntaria ha dejado dudas entre los fanáticos y confusión entre el resto de las celebridades, quienes continúan en la competencia para ganar el premio de poco más de 4 millones de pesos.

Como el caso de Juan Rivera que sorprendió a sus compañeros al anunciar entre lágrimas la decisión de abandonar “La Casa de los Famosos 3”: “Le doy las gracias a cada uno de ustedes por dejarme vivir esta experiencia, le doy gracias a Dios por traerme hasta aquí. Han sido momentos difíciles en los que ustedes me han levantado, yo vine para que la gente conociera a Juan Rivera, pensé que mi tiempo sería utilizado para eso y después me di cuenta que Dios tenía algo diferente para mí”.

“Me llevó recuerdos muy preciosos de cada uno de ustedes, creo que el trabajo que Dios me ha mandado a hacer aquí ha terminado. Me dio muchas señales en esta última semana, creo que mi tiempo de estar en casa con mi mujer y mis hijos ha llegado”, indicó el hermano de Jenni Rivera y añadió que todo se debe a algunos problemas de salud que lo tiene preocupado ya que es cada vez menos lo que escucha.

Famosos abandonan LCDLF3

Juan Rivera no es el primer participantes que deja de manera voluntaria el reality show, pues tan sólo unos días después de haber iniciado la modelo Monique Sánchez anunció su salida y señaló que se debía al estrés que le generó el encierro y que logró afectar su salud mental.

“A mí no me sale reír cuando no me apetece sonreírte, no me gustaría que la gente viera un lado feo porque no es lo que soy, la gente no me conoce y no me gustaría que fuera así. Las cosas malas están pesando más que las cosas buenas, siento que el brillo que tenía se va opacando (…) A mí sí me gustaría salir de la casa por mi salud mental”, dijo la joven de 24 años, que llegó a LCDLF3 para representar al público ya que no se trataba de una celebridad.

Monique Sánchez, primera en abandonar LCDLF3. Foto: IG @msmoniquesanchez

Aristeo Cázares también abandonó “La Casa de los Famosos 3”, pero él envío un video a sus compañeros cuando ya no se encontraba al interior de la instalaciones. Más tarde, se reveló que su salida se debía a una millonaria demanda que enfrentaba por incumplimiento de contrato de la televisora que lo lanzó a la fama.

“Amigos míos, compañeros de ‘La Casa de los Famosos’, los voy a extrañar mucho. Les envío este mensaje para decirles que no voy a poder continuar con ustedes, me hubiera gustado mucho, pero hay razones personales por las que no puedo continuar en la competencia. Les envío un fuerte abrazo a todos, no se lo tomen personal. Cuídense mucho y bendiciones”, se escucha a la exestrella de “Exatlón México”.

