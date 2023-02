Aristeo Cázares al fin habla de la demanda millonaria que enfrenta por incumplimiento de contrato

Luego de que en días anteriores se difundieran rumores en los que se afirma que Aristeo Cázares enfrenta una demanda por incumplir el contrato que tenía con la televisora que lo lanzó al estrellato, el reconocido atleta finalmente dio su versión de los hechos que lo orillaron a separarse de "La Casa de los Famosos 3", programa en el que se integró el pasado mes y que terminó abandonando de manera abrupta sin despedirse presencialmente de ninguno de sus compañeros.

La salida de Aristeo Cázares dejó muchas incógnitas entre sus fans, quienes además de asegurar que era uno de los favoritos para ganar el reality show, no dudaron en invadirlo con preguntas acerca de su ruptura con la televisora de Ajusco, en la cual solía vérsele en programas como "Exatlón México".

Por lo cual, el reconocido deportista decidió romper el silencio y hablar de la demanda millonaria que enfrentaría por haber violado su contrato de trabajo, el cual, según afirmó la revista "TVNotas", no tenía vigencia, cuestión que técnicamente le habría impedido participar en el proyecto de Telemundo, donde se le pudo ver por algunas semanas.

Así, Aristeo Cázares utilizó su cuenta de Twitter para mandar mensajes a sus seguidores, en los cuales dio a entender que no caería en provocaciones, cuestión que muchos usuarios interpretaron como una indirecta hacia TV Azteca, televisora que habría emprendido un proceso legal contra el ganador de "La Isla", en 2017.

En su primer tuit compartió una frase de James Russell Lowell, la cual señala: "No desesperéis amigos míos. Bienaventurados los que no tienen nada qué decir, y que resisten la tentación de decirlo", a lo cual le siguió el posteo de un audio diciendo: "Saludos a todos, besitos, trátenme bien para que no hieran mi corazoncito. Todo está bien, tranquilos, no se preocupen. Bendiciones, que estén bien... Por cierto, el corazón del guerrero es el mismo sin importar la época".

Después de este mensaje, Aristeo Cázares decidió seguir experimentando con la nueva función de grabar audios en Twitter, misma que le permitió compartir diferentes frases con sus seguidores, los cuales no perdieron la oportunidad para mostrarle su apoyo con mensajes como: "Estamos contigo Aristeo" y "No es necesario que expliques nada, te queremos y te apoyamos no importa el tiempo ni las adversidades, aquí estaremos siempre para ti".

Tras esto, los audios que grabó Aristeo se centraron en hablar acerca de este nuevo proyecto que está emprendiendo en la plataforma digital y que funge como una especie de "intento de locución", tal y como el mismo Cázares comentó, agregando un mensaje que nuevamente levantó las especulaciones de indirectas hacia la televisora, ya que al final de su audio expuso: "Y recuerden... Soy inmortal".

SIGUE LEYENDO:

VLA Fin de Semana: filtran supuesto sueldo de Aristeo Cázares en TV Azteca, esta es la millonaria cantidad

La Bebeshita desnudó a Aristeo Cázares en VLA y la tachan de “acosadora”