Aristeo Cázares: Ella es la bella y atlética mujer que le habría robado el corazón al conductor de VLA

Luego de pasar alrededor de un año sin pareja, Aristeo Cázares finalmente dejó la soltería y él mismo confirmó que ya tiene una nueva relación, la cual, todavía no ha hecho oficial, sin embargo, ya se sabe quién fue la encargada de haber robado su corazón, por lo que en esta ocasión te diremos todo lo que sabemos sobre la nueva novia del querido conductor de “Venga la Alegría Fin de Semana”.

Desde hace unas semanas atrás, el “Aguileón” ha estado publicando en sus historias de Instagram diferentes fotos en las que ha presumido su amor, sin embargo, en todas y cada una de ellas fue muy cuidadoso para no mostrar el rostro de su novia pues aparentemente la joven no tiene la intención de tener proyección en medios ya que no pertenece a la industria del espectáculo, no obstante, los seguidores del ex campeón de “Extalón México” desplegaron todos sus recursos de investigación y lograron descubrir la identidad de la novia del famoso traceur.

Ella es la nueva novia de Aristeo Cázares

La actual pareja de Aristeo Cázares se llama Renata Salas y aunque se desconoce con exactitud su edad se calcula que ronda los 25 años, además, trascendió que es estudiante de ingeniería industrial, sin embargo, gracias a sus múltiples publicaciones se ha podido ver que también es una amante de los deportes, por lo que esta es una de las muchas cosas que comparte con el conductor de “Venga la Alegría”.

El corazón de Aristeo Cázares ya tiene dueña. Foto: Especial

De momento, se desconoce cómo es que la pareja se conoció, sin embargo, todo apunta a que la atlética y bella joven conoció a Aristeo Cázares a través de Ernesto Cázares y María Robles, quienes son sus grandes amigos pues así lo ha dejado ver en redes sociales.

Cabe mencionar que, contrario a Aristeo Cázares, la joven ya no oculta su relación con el apuesto conductor, incuso ha compartido diferentes fotos con el galán y hasta ha señaló qué es lo que más le gusta del Aguileón en una de sus historias de Instagram.

“Lo resiliente que es, es entregado, solidario, sus cuidados, es demasiado inteligente, me da muchísima paz, me hace reír”, fue el texto que escribió Renata Salas para responder a una pregunta que le hicieron en redes sociales. Cabe mencionar que, se desconoce cuál es el motivo por el que el conductor de "Venga la Alegría" no ha hecho oficial su relación, sin embargo, siempre se ha caracterizado por ser sumamente reservado con los temas de su vida personal.

Por otra parte, el nuevo romance de Aristeo Cázares no le cayó ben a todos pues “La Bebeshita” debe estar muy triste ya que en más de una ocasión hizo el intento por ganarse el corazón de su compañero de emisión, sin embargo, simplemente no lo consiguió y terminaron “comiéndole el mandado” aunque en los últimos meses ya se había resignado y aseguró que se conformaría con tener de amigo al ex campeón de Exatlón México.

