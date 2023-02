Ana Gabriel: ¿Quién es la cantante que anunció su retiro tras ser abucheada en su concierto?

Durante el pasado fin de semana, el nombre Ana Gabriel encabezó las listas de tendencias en distintas plataformas digitales debido a que anunció su retiro de los escenarios tras protagonizar un escándalo durante uno de sus conciertos derivado de un discurso que tuvo fuertes tintes políticos por lo que en esta ocasión te contaremos todo lo que sabemos sobre esta controversia y te diremos quién es la reconocida cantante.

Este escándalo en el que se encuentra envuelta Ana Gabriel ocurrió el pasado sábado 25 de febrero durante un concierto que ofreció en California, Estados Unidos, al cual, llegó tarde por dos horas y al llegar argumentó que no había podido conciliar la noche anterior debido a que había goteras en su habitación del hotel, por lo que en plena madrugada tuvo que cambiar de alojamiento, no obstante, enseguida ofreció un discurso en el que hizo referencia a distintas cuestiones políticas en Latinoamérica, lo cual, no fue del agrado de un sector del público que la confrontó y en respuesta la cantante prácticamente los corrió y por si fuera poco decidió acortar su show a solo una hora.

Ana Gabriel es una de las canatantes más reconocida de toda la industria musical mexicana. Foto: Especial

Tras este desafortunado momento, Ana Gabriel reconoció haberse “desestabilizado mentalmente” y anunció su retiro de los escenarios detallando que quiere poder disfrutar de su familia y de otras cosas de la vida, no obstante, señaló que todavía no tiene una fecha bien establecida para que esto ocurra, pero solo aseguró que será “pronto”.

“Tengo que decirles que pronto dejaré los escenarios. Quiero estar muy lejos porque estoy cansada, porque tengo derecho de vivir. Tengo derechos a disfrutar a mi familia de otra manera. Se han estado especulando muchas cosas”, sentenció Ana Gabriel durante uno de los últimos conciertos que ofreció en California este fin de semana.

¿Quién es Ana Gabriel?

El nombre real de Ana Gabriel es María Guadalupe Araujo Yong, es originaria de Guamúchil, Sinaloa donde nació el 10 de diciembre de 1955 y según ella misma lo ha contado desde que era muy pequeña supo que había nacido para cantar pues tenía un extraordinario talento natural, sin embargo, su camino a la fama no fue nada sencillo pues debido a que en más de una ocasión fue rechazada por el selló característico de su voz pues se creía que no era el tono adecuado para la música comercial, por lo que le costó mucho trabajo conseguir una oportunidad.

En sus inicios Ana Gabriel cantó en camiones, bares, cantinas y distintos lugares de poca montura, además, estudió contabilidad, pero su sueño de convertirse en una estrella fue más fuerte y nunca ejerció su carrera. Además de cantar, “La Luna de América” también destacó como compositora y fue a principios de la década de 1980 cuando su carrera finalmente comenzó a despegar gracias a que participó en el Festival de la OTI, lo cual, proyectó su carrera a niveles estratosféricos pues su trabajo fue conocido a nivel mundial y desde entonces no hizo otra cosa más que acumular éxitos.

Ana Gabriel posee una de las carrera más exitosas dentro de la industria musical nacional. Foto: Especial

A lo largo de su prolífera carrera, Ana Gabriel puede presumir el haber lanzado más de 20 álbumes de estudio, además, ha encabezado las listas de popularidad en distintas ocasiones con temas icónicos como “Quién como tú”, “Mi Talismán” y “Luna”, tan solo por mencionar algunos.

Cabe mencionar que, Ana Gabriel se ha caracterizado por haberse mantenido alejada de las controversias durante gran parte de su carrera, por lo que este es el motivo por el que su reciente escándalo causó tanto ruido en medios.

SIGUE LEYENDO:

Apio Quijano anuncia su retiro de las redes sociales “por respeto al proceso de Erik Rubín y Andrea Legarreta”

Livia Brito revela que fue abusada sexualmente por Danny Frank: “Llegó al punto de violarme”

Desde el probador, Gaby Ramírez eleva la temperatura con entallados mini vestidos