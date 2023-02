Ana Gabriel anuncia su retiro de los escenarios tras casi 50 años de trayectoria: “Estoy cansada”

Ana Gabriel es una de las cantantes más queridas en el medio del espectáculo y su música continúa marcando generaciones, por ello, el anunció que hizo de su retiro en pleno concierto este sábado 25 de febrero en Los Ángeles, California, causó gran impacto entre el público y de inmediato se hizo viral en redes sociales.

La intérprete de “Es demasiado tarde” pasó por momentos de tensión durante su presentación de este fin de semana cuando fue abucheada por algunos de los asistentes debido a un comentario que hizo relacionado con la política en México, algo que la llevó a informar antes de que concluyera el concierto que está por retirarse de los escenarios luego de casi 50 años de trayectoria.

“Quiero decirles que pronto dejaré los escenarios. Estoy cansada, porque tengo derecho de vivir, tengo el derecho a disfrutar de mi familia de otra manera”, es parte de lo que dice la cantante, de 67 años, causando gran alboroto del público que entre gritos le pidieron no poner fin a su exitosa carrera.

María Guadalupe Araujo Yong, como es el nombre de pila de la cantante, detalló que por el momento no tiene una fecha específica para retirarse de la música; sin embargo, dejó ver que podría ser el próximo año y añadió que serían sus fans los primeros en saberlo.

“No me siento bien como ser humano”

A través de sus redes sociales la voz de “Eres todo en mí” compartió una serie de mensajes en los que se disculpa con quienes acudieron a su concierto de este sábado, pues se mostró molesta debido a que algunos de los asistentes comenzaron a abuchearla cuando hizo comentarios relacionados con la política en México y en otros países de Latinoamérica.

De acuerdo con lo señalado por algunos fans, Ana Gabriel fijó su postura sobre la reforma electoral y la marcha que se realizó este domingo en la Ciudad de México por el Instituto Nacional Electoral (INE). “Salió alguien y me desequilibró emocionalmente, no pude con ello, después comprendí mi error y lo hecho, hecho está”, respondió la cantante en uno de los comentarios.

“En este primer concierto salí a dar todo como acostumbro, esta noche parte del público me puso en una situación difícil como ser humano y como cantante. Me desequilibró como artista, en 48 años de carrera jamás me había pasado esto, y asumo mi responsabilidad, pero no puedo aceptar faltas de respeto cuando lo único que traigo conmigo es mi voz, mi canto, mi amistad y mis bendiciones”, escribió la artista.

