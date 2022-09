VIDEO | Ana Gabriel no aceptará regalos ni dará fotografías en sus próximos conciertos; está es la poderosa razón

Ana Gabriel hizo un llamado especial para todos los fanáticos que acudirán a disfrutar de sus conciertos en los próximos días, la estrella e intérprete de regional mexicano manifestó que durante los espectáculos pide a sus seguidores no llevar a cabo algunas prácticas importantes y agradece a quien cumpla con sus exigencias.

“Con mucho agradecimiento les pido comprensión por no poder aceptar sus regalos en esta Gira por LATAM, no soy yo, es el compromiso adquirido, LQM”, escribió en la descripción del video en el que aparece y menciona las razones del por qué no aceptará los obsequios.

La intérprete de temas como “Simplemente amigos”, No te hago falta” y “Quien como tú”, dijo que decidió hacer la grabación porque ya hay quienes le han dicho que desean llevarle cosas. "Me han escrito, me han preguntado, que tienen regalos para mí, que quieren darme un abrazo y todo. Quiero decirles, por esta ocasión, que no compren nada. No voy a recibir nada", dijo la originaria de Guamúchil, Sinaloa.

Ana Gabriel está por empezar su gira por Latinoamérica.

Sin fotografías

Pero no fue lo único que dijo, Ana Gabriel hizo otra especificación más, señaló que las personas ya no podrán tomarse fotos con ella, todo esto corresponde a un tema de protocolo y contrato para poder cumplir exitosamente con la gira internacional que está programada para los meses de septiembre y octubre.

“Saben que de todas formas voy con todo el amor, con todo el cariño y con todo el esfuerzo que amerita la gira”, dijo la cantante mexicana quien platicó que le daba mucha pena no estar más cerca del público que por muchos años han apoyado su carrera profesional.

En los comentarios muchas de las personas que están al pendiente de su vida entendieron las ordenes de Ana Gabriel y escribieron sus mejores deseos para las fechas que está por llevar a cabo en diversos países.

