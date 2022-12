Ana Gabriel tomó una cruda decisión para salvar la vida de su padre

La cantante Ana Gabriel es considerada una de las mejores exponentes de la música que con éxitos como “Simplemente amigos” y “Quién como tú” se ha robado el corazón de sus fans por el talento y corazón que brinda en cada canción. Para los enamorados y los corazones rotos es la artista perfecta para cantar a todo pulmón, además de su singular tono de voz la hacen tener el reconocimiento de más de 20 años de trayectoria.

Y aunque su vida personal se ha enfocado en saber sobre la sexualidad de la artista, además de saber la identidad de las famosas con las que se especula tuvo romances; pero las batallas y problemas familiares que ha enfrentado en su vida también le hicieron sacar su mayor valentía para lograr salir siempre a flote ante cualquier adversidad que se pueda presentar.

La han involucrado con la conductora Verónica Castro Foto: Especial

Hija de 9 hermanos, María Guadalupe Araujo Yong mejor conocida como Ana Gabriel creció en una familia humilde donde siempre la apoyaron con su carrera al reconocer su capacidad en las letras y voz que poseían en cada melodía. Su padre Ramón Araujo Valenzuela fue un pilar importante en la vida de la cantautora que tras una fuerte decisión le salvó la vida de una manera inesperada.

Años antes de la muerte de progenitor, el señor Araujo sufría de enfermedades de colesterol y diabetes, sin embargo él lo ocultó ante la familia para no preocupar, pero la situación empeoró, así que tuve que confesar a su hija que necesitaba ser operado de emergencia porque podía sufrir de un embolia, ya que no su sangre no circulaba por sus piernas.

La sonorense estaba de gira por el país y justamente daría una presentación en Tijuana, pero temía no volver a ver a su padre por lo riesgosa que podría ser la intervención quirúrgica, e incluso le confesó a su hermana que tenía un mal presentimiento. Ella sabía que no podía hacer mucho al quedarse en el hospital, así que partió a su presentación, a pesar de que le preocupaba que Don Ramón no sentía los apretones que su hija le hacía en las piernas.

Mientras tomaba su vuelo el médico que atendió a su papá le llama a la famosa para avisarle que necesitaba tomar una fuerte decisión, “Era amputarle las piernas o dejarlo morir” confiesa en una entrevista con Mónica Garza. La intérprete de ¡Ay amor! fue quien firmó el ingreso del paciente por lo que ella era la encargada de elegir el destino de su familiar.

También tuvo que pasar por la dolorosa pérdida de su hermano Carlos Araujo Foto: Especial

Ella sintió una carga pero supo que hacía lo correcto cuando le dijo al doctor que aceptaba que le quitaran las piernas. Pero al despertar de la anestesia nadie quería darle la dolorosa noticia al padre de la cantante, así que no sólo era responsable de su nueva condición también debía decirle: como era de esperarse no tomó nada bien el perder parte de sus extremidades, pero Ana Gabriel le brindó palabras de motivación para enfrentar su dolor

“No estás mocho, que ya no puedas correr detrás de las muchachonas es muy diferente, pero tienes dos brazos que me pueden abrazar, dos ojos que me pueden ver, tus oídos para que me sigan escuchando cantar y tu boca para decirme te amo” expresó la artista.

Esto animó a Don Araujo a apreciar la fuerte elección que hizo su hija. Y a pesar de que hace más de 16 años de su muerte, fue una de las experiencias más dolorosas que tuvo que sufrir la compositora, además del fallecimiento de su madre, Isabel Yong.

