Chiapas ofrecerá empleos temporales a los migrantes que busquen llegar a la frontera

La secretaria de la Frontera Sur en Chiapas, María Amalia Torriello Elorza, aseguró que la dependencia impulsará programas de empleos temporales para personas migrantes que atraviesan territorio chiapaneco en busca de una mejor calidad de vida.

Indicó que este día dieron el banderazo en estos programas para personas en contexto de movilidad en tanto arreglan su situación legal en el país.

Expuso que los nacionales contactarán a sus familiares y la entidad a la que pertenecen para su retorno. La funcionaria estatal manifestó que el fenómeno migratorio se atiende con estos proyectos hoy convertidos en programas de apoyo.

Añadió por otra parte, que en la frontera sur se ampliará la reducción del IVA en esa zona que ayudará a la población de la frontera sur, a fin de que no tengan problemas con el enfrentar la liquidación de sus recursos.

El gobierno de Chiapas tenderá la mano a los migrantes que buscan cruzar la frontera con Estados Unidos. FOTO: Archivo.

Los migrantes no quieren regresar a sus lugares de origen

Pese a las políticas restrictivas del gobierno de Donald Trump, los migrantes que se encuentran en Chiapas han decidido continuar con su ruta hacia los Estados Unidos. Su meta más próxima es llegar hasta la Ciudad de México o a las entidades céntricas del país.

Ahí buscarán el apoyo de las autoridades para buscar una cita con los Servicios de Ciudadanía y Migración de Estados Unidos, a fin de ser considerados refugiados o sujetos de obtener permisos laborales en la nación norteamericana.

En este contexto también se está llevando a cabo al deportación de ciudadanos mexicanos, los cuales están siendo regresados al país, por lo que diversos especialistas aseguran que las perspectivas para que los viajeros logren su cometido son bajas.

Por lo pronto, algunos de los indocumentados siguen esperando suerte para poder hacer este trámite desde Chiapas. Desde hace casi dos semanas fueron suspendidas todas las actividades del CBP One, el sistema con el cual se permitían entrevistas a personas de todas las nacionalidades para lanzar resoluciones ante su situación migratoria. La aplicación servía para ayudar a los migrantes. FOTO: Archivo.

Piden a los migrantes evitar estafas

Los Servicios de Ciudadanía y Migración de Estados Unidos dieron a conocer que los migrantes están en riesgo de ser víctimas de estafas, debido a su condición y deseos de llegar al país.

A través de su página oficial, la institución norteamericana explicó que hay personas que se acercan a los indocumentados para hacerles la promesa de que resolverán su situación e inclusive les conseguirán la ciudadanía estadounidense a cambio de dinero; no obstante, destacó que este tipo de procesos no es posible por ningún medio que no sea el oficial.

Además de esto, pidió que los interesados busquen cualquier tipo de asesoría por medio de abogados o especialistas reconocidos, ya que hay quien busca lucrar con la necesidad de los que quieren cruzar la frontera.

