La Feria Nacional de Nayarit vuelve tras 3 años de ausencia, pero viene con cambios

El jueves por la tarde el gobernador del estado de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero, fue cuestionado por algunos medios locales para aclarar los rumores sobre la Feria Nacional de Nayarit 2025, se desarrollaría o no por tercer año consecutivo, el mandatario de forma muy breve dio a conocer que se realizará.

"Habrá feria para el mes de marzo, en primer lugar será cultural y segundo lugar artística. Tenemos ya el compromiso de que venga el espectáculo de La Guelaguetza, que venga el folclor de Tamaulipas y Veracruz también y otros artistas de gran renombre" destacó el gobernador Navarro Quintero.

No obstante, esta celebración viene con uno de los cambios más importantes que ha habido desde su suspensión. Tal y como lo prometió hace unos meses, el gobernador mantuvo la promesa de no promover conductas que considera nocivas para la salud.

El gobernador dio a conocer las acciones que se llevarán a cabo para conservar la fiesta. FOTO: Adonaí Durán

¿Qué cambiará en la Feria Nacional de Nayarit?

Sin embargo, en la breve declaración, dejó en claro que no habrá Palenque y que la venta de alcohol será controlada, esto para que se le dé prioridad a espectáculos artísticos y culturales y sea el mayor atractivo de este evento.

"No habrá Palenque por ejemplo, ni peleas de gallos, mi carreras parejeras comenta de alcohol controlada y con mucho orden" sostuvo el gobernador.

Finales del 2024 la alcaldesa de Tepic, Geraldine Ponce Méndez, anunció que el gobierno que encabeza organizaría una feria, estos derivado que los últimos dos años no se había desarrollado este evento que había sido una constante en los gobiernos estatales, ante el anuncio de gobernador de Nayarit que sí habrá, la alcaldesa respondió:

"Va a hacer una feria en Nayarit que será la del gobierno del estado, de nuestra parte va a ser la coordinación y todo el apoyo para que se haga de la mejor manera y el compromiso es para que los festivales que organicemos, como el festival de las almas eternas y el bosque encantado sean cada vez con más atractivos que disfrutar, más shows, para que sobre todo, haya una mayor derrama económica" dijo Ponce Méndez.

La alcaldesa dio a conocer que la feria será en coordinación con el gobierno del estado. FOTO: Adonaí Durán

Reconoció el esfuerzo que hizo el gobierno del estado para que este 2025 si haya feria:

"Vamos a trabajar en coordinación con el gobierno del estado para que se lleve a cabo de la mejor manera la feria de Nayarit. Me da mucho gusto que haya feria por parte del gobierno del estado y que sea una feria que prevalece la cultura y prevaleciendo los artistas nacionales que no hagan apología al delito, yo creo que eso es de celebrarse. Vamos a trabajar en conjunto en una cultura de paz, de construcción, de tranquilidad, de cultura de alto del fomento de las buenas prácticas sociales".

Hasta el momento no hay fecha para que el gobierno del estado dé a conocer el formato de esta feria 2025, ni la cartelera o las atracciones. Este evento causa curiosidad y alegría entre los nayaritas porque como ya se ha comentado, desde hace dos años no se organizaba. Aún no se ha dado a conocer la fecha de esta celebración en la entidad. FOTO: Adonaí Durán

