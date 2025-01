Rosa Icela Rodríguez: "Somos mucho pueblo ante la xenofobia y el racismo"

Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Gobernación, defendió la estrategia "México Te Abraza" y aseveró que el país saldrá adelante contra el racimos y la xenofobia porque el gobierno encabezado por la Presidenta Claudia Sheinbaum ha trabajado en la planificación de la estrategia de atención a migrantes durante varias semanas y hoy se aplica con éxito en beneficio de nuestros paisanos.

“Vamos a salir adelante, porque somos mucho pueblo y mucho gobierno ante la xenofobia, el racismo y la exclusión”, puntualizó Rosa Icela Rodríguez.

Agradezco a los @DiputadosMorena, encabezados por @RicardoMonrealA, su invitación a participar en su 2ª reunión plenaria. Reconocimos su labor tan importante para continuar con la transformación de #México. uD83CuDDF2uD83CuDDFD @Claudiashein pic.twitter.com/OdpR6PuhGs — Rosa Icela Rodríguez Velázquez (@rosaicela_) January 31, 2025

Discurso de Rosa Icela Rodríguez durante la II reunión plenaria de la fracción de Morena en la Cámara de Diputados

Muy buenos días, amigas y amigos del Grupo Parlamentario de Morena.



Compañeras y compañeros de muchas batallas.



Primero, quiero decirles que reciban un saludo afectuoso y un agradecimiento, siempre, por parte de la Presidenta Claudia Sheinbaum. Está, ella siempre muy pendiente de los trabajos que se llevan a cabo, acá, en la Cámara de Diputados.



Saludar al presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados, al diputado Sergio Gutiérrez Luna, y también felicitar al diputado Ricardo Monreal, y a todas y a todos los integrantes de la Mesa Directiva de esta fracción parlamentaria -que yo diría mayoría-, por la acertada conducción de los trabajos legislativos, que permitió transitar del gobierno de un gran presidente, Andrés Manuel López Obrador, al de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien con gran fortaleza y liderazgo conduce los destinos de la nación.



Encuentro en este Grupo Parlamentario compromiso, lealtad y unidad para la patria mexicana y para la Presidenta de México. Eso es lo que veo.



A todas y todos ustedes la historia los reconocerá porque, sin ninguna duda, nunca se había trabajado tanto, en tan poco tiempo, con tantas reformas importantes aprobadas que dan un nuevo rostro a la Constitución, un rostro humanista.



Nos llena de orgullo la labor tan importante, valiente, responsable, que han realizado, casi similar a la de un Constituyente.



Reciban nuestro reconocimiento y del Gobierno de México, y del pueblo de México también, porque han sabido estar a la altura de este momento decisivo en la vida de la nación y no han defraudado el mandato popular. Porque hay que decirlo: el pueblo votó por seguir con la Cuarta Transformación, y por eso dio la mayoría en ambas cámaras, la mayoría calificada.



Con esta fuerza se hicieron reformas para procurar el bienestar de la población. Ahora, acceder a los programas sociales es un derecho, no es una dádiva. Se acabó el clientelismo; hoy los derechos son incluyentes y universales, para todas y para todos.



Lo que ocurre en México no pasa en otras partes del mundo, se reformó la Constitución para brindar mayor seguridad a las personas y a sus familias, en su integridad y en sus bienes.



Se acabaron las complicidades con el crimen; las instituciones de seguridad se han fortalecido y tenemos una Guardia Nacional que continúa su crecimiento en beneficio de todos y de todas.



Estas reformas amplían la garantía de los derechos y libertades de las mexicanas y mexicanos, para construir un régimen más democrático y participativo; fortalecen la soberanía nacional, la soberanía energética, el crecimiento económico y el bienestar de la población.



A esto, y más, han contribuido ustedes, porque aquí se construye el segundo piso de la transformación de México, aquí en este valiente Grupo Parlamentario.



Corresponde, ahora, expedir las leyes reglamentarias de estas reformas como la referente a la Ley del Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores, a fin de garantizar este derecho bajo esquemas transparentes en el otorgamiento de créditos.



Se requiere armonizar leyes como la Ley de La Guardia Nacional y la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, además de la creación de una Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia para fortalecer y profesionalizar a las instituciones de seguridad pública.



Hace una semana, la Presidenta Claudia Sheinmbaum presentó una propuesta de reforma a la Constitución, para prohibir la siembra de maíz transgénico, con el propósito de proteger la biodiversidad y la seguridad alimentaria de nuestro país.



Claro que se requiere del apoyo de este Grupo Parlamentario para aprobar reformas a la Ley de Adquisiciones, a la Ley de Obra Pública, que permitan fortalecer la transparencia y eficiencia en los procesos que implican recursos públicos.



Pasando a otro tema, estamos en el proceso de elección de ministros, magistrados y jueces. Durante la histórica elección del 2 de junio de 2024, el pueblo de México otorgó un mandato decisivo, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República, para profundizar la transformación iniciada por el presidente López Obrador.



Ahora nos encontramos ante un proceso de elección histórico, que es una oportunidad para reafirmar nuestro compromiso con la justicia y la democracia.



Todavía hay quienes niegan derechos a las mayorías y se oponen a que los integrantes del Poder Judicial sean electos por el voto popular. No entienden que vivimos tiempos de transformación y que hoy el pueblo de México es soberano y ejerce esta soberanía de manera activa y consciente.



Avanzamos hacia una reforma profunda en el Poder Judicial que garantice su independencia de los poderes fácticos. La elección de las personas juzgadoras es un paso más en nuestro camino hacía un país en donde se garantice una administración de justicia imparcial y efectiva que termine con la impunidad.



En esta elección, no solo se define quienes serán los guardianes del cumplimiento de nuestras leyes, sino que también establece los cimientos sobre los que se construirá la confianza pública en las instituciones encargadas de la impartición de justicia.



Permítanme compartirles otras acciones que hemos realizado en estos cuatro meses, para garantizar la gobernabilidad democrática en el país, desde la Secretaría de Gobernación.



El diálogo se ha fortalecido. Mantenemos buena relación con los integrantes de las diversas fuerzas políticas, representadas en los órganos legislativos.



Todos los días tenemos reuniones con diferentes actores políticos, sociales y empresariales del país, por ejemplo, con los gobernadores y gobernadoras para revisar asuntos prioritarios en sus entidades.



Con los presidentes municipales, con quienes recientemente se llevó a cabo una jornada inédita, encabezada por la Presidenta Claudia Sheinbaum, en la que participaron casi 2 mil alcaldes de todo el país, y las 32 gobernadoras y gobernadores de todos los partidos.



Desde la Secretaría de Gobernación estamos comprometidos a dar seguimiento a esta agenda de trabajo.



Se ha fortalecido el diálogo con los representantes de las organizaciones empresariales, quienes han mostrado confianza y disposición de mantener sus inversiones en el país.



También nos hemos reunido con los dirigentes de las principales cámaras empresariales del país y líderes sindicales, con quienes analizamos esquemas de trabajo conjunto en favor de la población, en especial, en materia de vivienda social.



Sostuvimos la primera reunión con empresarios dueños de casinos, casas de juegos y otras apuestas, a quienes se instó a cumplir con sus obligaciones fiscales y a no corromper a servidores públicos ni a permitir que se les extorsione, para poner fin a la corrupción en todas sus formas.



En un marco de respeto al Estado laico y a la libertad de culto, mantenemos el diálogo con las organizaciones religiosas con quienes colaboramos en la implementación de programas para la construcción de la paz, como el desarme voluntario.



En atención a conflictos políticos y sociales, la Secretaría de Gobernación es una dependencia garante de los derechos y las libertades de la población, por ejemplo, en la atención a las manifestaciones sociales, trabajamos bajo un protocolo de actuación que no criminaliza la protesta social y respeta los derechos humanos.



En el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad estamos atendiendo las causas que originan la violencia en municipios prioritarios de alta incidencia delictiva. Vamos a territorio, a tocar casa por casa en las colonias de los estados con mayores índices de homicidio.



Los brigadistas de la Secretaría de Gobernación atienden municipios de León, Celaya, en Guanajuato; Acapulco, Chilpancingo, en Guerrero; y en zonas de Baja California; en Chiapas, en el Estado de México y Tabasco.



En esta Estrategia participan todas las instituciones del Gobierno de México que conforman el Gabinete legal y ampliado, así como los gobiernos de los estados y municipios.



Se atienden las necesidades de la población, con la certeza de que a mayor atención, hay menos razones para que los jóvenes se encuentren en la disyuntiva de unirse a las filas de la delincuencia.



Estimadas amigas y amigos. Permítanme ahora entrar a uno de los temas de mayor interés en estos momentos para la Nación:



¿Qué estamos haciendo para la atención y reintegración de los connacionales que son repatriados de la nueva administración del gobierno de los Estados Unidos?



Es responsabilidad del Estado mexicano, y una convicción, dar atención digna a nuestros hermanos repatriados.



Sabemos que viven una tragedia, un drama; que vienen con los sueños frustrados, a veces con separación de familias y un cambio drástico de vida.



México los abraza y les ayuda en este retorno a casa.



Los apoyamos con calidez, humanismo y pleno respeto a sus derechos humanos.



Y ante un problema anunciado, el Gobierno de México contó con tiempo para analizar los diversos escenarios y planificó una respuesta adecuada para cada uno de ellos.



La instrucción de nuestra Presidenta Claudia Sheinbaum fue: no escatimar recursos para atender la repatriación de los mexicanos con una recepción digna, ordenada y segura. Y así lo estamos haciendo.



La Estrategia Nacional, MÉXICO TE ABRAZA se integra de tres componentes:



Uno. Asistencia y protección consular. Ya en operación y está a cargo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que a través de su red consular brinda asesoría legal y protección a los mexicanos y mexicanas en Estados Unidos.



También se cuenta con el apoyo de agencias de Naciones Unidas y organizaciones civiles en defensa de los derechos de los connacionales.



Dos. Recepción y apoyo en los seis estados fronterizos del norte: Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, mismos que corresponden con 11 puntos de repatriación ubicados en Estados Unidos.



Tres. La reintegración para atender las necesidades básicas mediante los apoyos de servicios sociales, así como la incorporación al empleo y a programas de bienestar.



La Secretaría de Gobernación está a cargo del componente dos en la Estrategia de MÉXICO TE ABRAZA; se trata de un esfuerzo conjunto y muy comprometido del Gobierno de la República, los gobiernos estatales y municipales.



Los connacionales nunca han estado solos o solas; estamos preparados desde el primer día para recibirlos y darles el apoyo que merecen en su retorno a la patria.



Hoy por hoy, podemos decir que ante la política migratoria de Estados Unidos, México está preparado para cualquier escenario.



Con MÉXICO TE ABRAZA, actualmente están en operación 10 Centros de Atención en los seis estados fronterizos. Tenemos la capacidad de albergar 2 mil 500 personas por cada centro, pero si es necesario ampliarlo lo podemos hacer.



Todos estos centros cuentan con servicios de luz, agua, regadera, internet, baños y dormitorios. Estos centros no son solo para dormir, sino que son espacios donde México da la mano a nuestras hermanas y hermanos repatriados, con múltiples servicios que ahí se otorgan.



Les estamos entregando ahí, de manera inmediata, su carta de repatriación, que es la llave para ingresar a los Centros de Atención y les facilitan los trámites para obtener su acta de nacimiento, credencial de elector, la CURP, la filiación inmediata al IMSS-Bienestar, no, al Instituto México del Seguro Social, los migrantes serán afiliados como cualquier trabajador, solo por el hecho de ser repatriados.



También ingresar para programas sociales y de empleo, y a programas como la pensión al de adulto mayor; la pensión para personas con discapacidad; el programa de apoyo a madres trabajadoras; al programa Sembrando Vida; a la Pensión para Mujeres Bienestar; al programa Salud Casa por Casa; a Jóvenes Construyendo el Futuro y otros más. También apoyos con las Universidades Benito Juárez, al programa Beca Universal ‘Rita Cetina’, a las becas de educación media superior, a las becas de educación superior.



En los Centros de Atención se les recibe con agua, alimentos, atención médica, un kit de limpieza; se atienden sus necesidades básicas, mediante jornadas de servicios sociales y contamos también con traslados gratuitos a las centrales de autobuses y se les brindan facilidades para que estén en comunicación inmediata con su familia.



Y hoy permítanme hacer un reconocimiento a los empresarios de México, quienes están colaborando de manera comprometida con el gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum, para dar empleo a mexicanas y mexicanos que son repatriados.



Se han comprometido con 50 mil plazas, 50 mil espacios para contrato de personas que vienen repatriadas de Estados Unidos.



Además, el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum dispuso entregar a los repatriados una tarjeta de 2 mil pesos, la Tarjeta Bienestar Paisano, cuyos recursos pueden utilizar para pagar su boleto de traslado a su lugar de origen o para lo que requieran.



Aclarar que no es obligatorio que las personas repatriadas vayan a los Centros de Atención, porque las mexicanas y los mexicanos somos libres de transitar por nuestro país.



Como ven, se trata de un gran esfuerzo nacional para hacer frente a las acciones que vienen del exterior, y que es mucho más grande que algunas voces disidentes que quisieran ver fracasar esta estrategia, a costa del propio sufrimiento de nuestras hermanas y hermanos migrantes. Héroes y heroínas anónimos; trabajadoras y trabajadores valientes y honestos.



En el gobierno federal nos sentimos muy conmovidos por todas las muestras de solidaridad y fraternidad que se han recibido de los gobernadores, de los presidentes municipales, de los alcaldes de todos los partidos políticos; de los empresarios, organizaciones sociales, organizaciones políticas, organizaciones religiosas, académicas.



Nuestro agradecimiento a los servidores públicos de los tres órdenes de gobierno que se encuentran laborando, 24 horas del día, en tres turnos. Todos están comprometidos con la reintegración digna de nuestros connacionales.



Hemos trabajado en la planificación de esta estrategia de atención durante varias semanas y hoy se aplica con éxito en beneficio de nuestros paisanos migrantes. Vamos a salir adelante porque somos mucho pueblo y mucho gobierno ante la xenofobia, el racismo y la exclusión.



El liderazgo de nuestra Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha sido fundamental en estos primeros cuatro meses de gobierno. Su dedicación y compromiso con el desarrollo del bienestar del país son patentes en cada decisión y en cada instrucción que da a su gabinete.



Es muy exigente y está al pendiente de las necesidades de la población. Nuestra Presidenta es una mujer de resultados; es una líder muy exigente con el trabajo de su gabinete para dar resultados a la ciudadanía.



Es una mujer de método, pero también de territorio, y en estos primeros meses de gobierno ha recorrido las 32 entidades federativas para reunirse con los titulares de gobiernos de los estados y definir proyectos estratégicos. Pero, también con la gente en las plazas públicas escuchando, de primera mano, las preocupaciones y necesidades de la ciudadanía.



Hoy, el pueblo de México puede estar orgulloso de tener como su Presidenta a una líder reconocida globalmente con niveles de aprobación en el país del 78 al 80 por ciento, porque como dice el clásico: “Amor con amor se paga”.



Muchas gracias por su atención. Gracias que nos permiten servirles y gracias que nos permiten trabajar con ustedes.



Muchas gracias.