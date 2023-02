Tábata Jalil se corona como reina de las minifaldas en coqueto look metálico

Tábata Jalil se robó todas las miradas en las redes sociales con un coqueto look metálico perfecto para adelantarse a la temporada de primavera-verano. En su cuenta oficial de Instagram, la famosa conductora de "Venga la Alegría" compartió una serie de fotos con las que se coronó como reina de las minifaldas y presumió su curvilínea silueta, recibiendo miles de "likes" y halagadores comentarios.

La también reportera del matutino es una de las consentidas en las plataformas y la televisión, en donde comparte imágenes con sus atuendos más modernos con los que derrocha estilo, confirmándose también como una de las estrellas de la pantalla chica que mejor luce los looks en prendas cortas, pues sin duda Jalil ha sabido llevar estas prendas para convertirlas en un imperdible de los guardarropas.

Tábata Jalil conquista en minifalda metálica

Jalil, de 43 años, conquistó a sus millones de seguidores en la red social de Meta al compartir una serie de instantáneas posando en un fondo azul y sentada en un sofá gris, con un atuendo juvenil y lleno de brillo, perfecto para delinear su curvilínea silueta gracias a su estilo de tale alto con cinturón que remarca la zona media, además de presumir sus torneadas piernas, tan admiradas por sus seguidores.

Tábata se corona como reina de las minifaldas. Foto: IG @tabatajaliloficial

"Cada vez que suspira el alma le dibuja un corazón al viento… #live", fue la frase con la que la reportera del matutino de TV Azteca acompañó las postales en Instagram, publicación que en menos de 24 horas ha generado más de 18 mil "me gusta", y ha logrado sumar cientos de comentarios con frases halagadoras, confirmándose como una de las famosas favoritas de las redes y del programa.

Tábata enamoró con su look, pues combinó una minifalda metálica en color plata, que llama la atención por su diseño con cinturón que afina la figura, con un coqueto top de tela satinada tipo ombliguera en color azul, atuendo que causó furor entre los 3.4 millones de seguidores de la conductora en la plataforma de Meta, a quienes cautiva cada día con sus prendas que la han colocado como un referente de moda.

La conductora enamora en coquetos looks. Foto: IG @tabatajaliloficial

Jalil se ha confirmado como una de las fashionistas de la televisión mexicana y demuestra que la edad es sólo un número y no importa cuando se trata de lucir con mucho estilo con looks cortos, pues a sus más de 40 años se ha coronado como la reina de las minifaldas y con el look que compartió este viernes, para comenzar el fin de semana con mucho estilo, lo demuestra.

La presentadora, que lleva varios años siendo parte del elenco del matutino de TV Azteca, comenzó su carrera en los medios en el año 1998, en el programa "A quien corresponda". Hoy a más de 20 años de sus inicios en la televisión, es sin duda una de las favoritas de la pantalla chica y ahora de las redes sociales, en donde se corona también como una reina de estilo, gracias a sus looks mini.

La famosa reportera presume sus torneadas piernas. Foto: IG @tabatajaliloficial

