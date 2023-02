El incómodo momento que Galilea Montijo le hizo pasar a Sabrina Sabrock, ¡no le quitaba la mirada!

Galilea Montijo se volvió tendencia este fin de semana luego que se diera a conocer el más reciente episodio del programa "Netas Divinas", en el cual la famosa conductora de "Hoy" se llevó la noche al mostrarse muy impresionada con el busto de Sabrina Sabrock, durante alguna ocasión que la vio en persona, a tal grado que no podría dejar de observarlo, generando numerosas reacciones del auditorio del programa así como de los internautas.

El busto de la modelo le impresionó tanto a "Gali" que no pudo contener su sorpresa y no dejó de observarlo, confesó. Aunque no fue la única que reaccionó impresionada ante una situación similar, ya que otra de sus compañeras, Natalia Téllez, tampoco pudo negar la impresión que le generó el ver un busto de gran tamaño. Esto detonó una serie de comentarios en redes, en donde algunos internautas incluso tacharon a Galilea de "morbosa", sin embargo, ella terminó por asegurar que no había otro lado a dónde ver.

La conductora de "Hoy" contó la peculiar anécdota que vivió. FOTO: Especial

"Gali" se muestra impresionada por los pechos de Sabrina Sabrock

Todo ocurrió durante uno de los episodios de "Netas Divinas" al cual Sabrina Sabrock acudió como invitada especial, no obstante, la noche se la llevaron las propias conductoras del programa quienes hablaron acerca de las ocasiones en que no pudieron ocultar su sorpresa y no dejaron de ver el impresionante busto de algunas de las celebridades invitadas, algo que no pasó desapercibido para el auditorio.

Sabrina triunfa como modelo en OnlyFans. FOTO: Instagram

Ante esta situación, Natalia Téllez recordaron el día en que tuvo un encuentro con Ninel Conde y la conductora no pudo quitarle la mirada de encima al "Bombón Asesino", por más que intentaba hacerlo: “Le estuve viendo las 'chichis' todo el programa y yo sabía que estaba mal y lo intenté. Fui muy irrespetuosa y eso no es cómodo”, recordó.

Natalia reconoció que su acción era incorrecta, sin embargo, aseguró que por más que lo intentaba no podía dejar de hacerlo. Momento en que Galilea Montijo, de 49 años, también se refirió a la ocasión en que le ocurrió lo mismo con Sabrina Sabrok, ya que no podía dejar de observar los senos de la modelo de OnlyFans.

La modelo se ha dado a conocer también por su gran busto. FOTO: Instagram

“A mí me pasó una vez con Sabrina, pero Sabrina tiene dos así y estábamos ensayando un sketch y estaba todo el tiempo así (con la mirada enfocada en sus senos) y yo le dije: ‘güey estás de acuerdo que es imposible no dejar de verte las chichis’ y me dijo sí, estoy acostumbrada”, contó la conductora.

Momento enque intervino Consuelo Duval y tras escuchar la anécdota de "Gali" la tachó morbosa: "Eso es morbo, no deseo”, respondió. Tal parece que Sabrina Sabrok en ningún momento se sintió incómoda, ya que aseguró que está acostumbrada a este tipo de situaciones. Por su parte, Consuelo confesó que es muy fan de los traseros y que le gusta verlos.“Soy soy fan enferma mal de las pompas, las nalgas se las puedo ver a quien sea”, contó ante la sorpresa de su compañeras.

