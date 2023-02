Paula Saulino, la modelo de OnlyFans que destapó infidelidad de una estrella de la Premier League

Paula Saulino es una modelo italiana que arrasa en OnlyFans como creadora de contenido exclusivo para adultos; desde que decidió debutar en la plataforma, la joven ha logrado conseguir fama y fortuna, ya que gracias a sus miles de suscriptores ahora puede presumir de obtener millonarios ingresos gracias a las fotos y videos que comparte. Además, Paula triunfa como influencer y miles siguen sus atrevidas postales y publicaciones que realiza en sus redes sociales.

Sin embargo, fue el año pasado cuando los reflectores dela prensa mundial se enfocaron en Paula Saulino, una vez que durante una entrevista la joven revelara la infidelidad de una estrella de la Premier League luego de asegurar que había mantenido no solo un encuentro, sino un romance con un jugador del Chelsea.

La modelo italiana arrasa OnlyFans con su belleza. FOTO: Instagram

¿Quién era el jugador del Chelsea con quien Paula Saulino tuvo un romance?

En julio pasado, durante una entrevista que Paola Saulino mantuvo con el "Daily Star" cuando la modelo rompió el internet y no precisamente gracias a sus fotografías, sino tras una entrevista en la que dio a conocer un romance que mantuvo con una estrella del futbol inglés y jugador del Chelsea. La modelo de OnlyFans brindó detalles acerca de todo lo que ocurrió con el futbolista del blue y fue así que dio a conocer la infidelidad del deportista.



Paola se ha convertido en toda una influencer. FOTO: Instagram

Si bien en ningún momento la italiana dio a conocer de quién se trataba, ya que nunca hizo mención del nombre de la estrella de la Premier League, todo indicaba que se trataba de un futbolista del Chelsea. Al poco de darse a conocer sus declaraciones, la noticia generó gran revuelo en Londres y el rostro de la modelo comenzó a viralizarse, mientras los internautas intentaban descifrar de quién se trataba la persona a la que se refería.

TE PUEDE INTERESAR: Amouranth, la modelo que gana 1.5 millones de dólares al mes y arrasa con sus curvas

Durante su diálogo con el "Daily Star", la modelo de OnlyFans habló acerca de los numerosos encuentros que mantuvo con el futbolista que formaba parte del plantel que dirige el alemán Thomas Tuchel. Tal parece que en cierto momento de este romance, y de un día para otro, el deportista habría decidido dar por terminada la relación que mantenía con Paola. Así se lo hizo saber por teléfono, lo que habría detonado el enojo de la modelo.

Saulino se ha vuelto millonaria como creadora de contenido. FOTO: Instagram

Una vez que esto ocurrió, Saulino decidió hablar sobre el tema públicamente y realizó todas estas revelaciones: “Nos conocimos en una fiesta en una villa. Llegó e inmediatamente se presentó. Sinceramente no me quitó los ojos de encima. Nos reímos mucho, pasamos un tiempo increíble. Me gustó mucho”, contó la modelo al medio inglés.

TE PUEDE INTERESAR: Gina Stewart se muestra al natural a sus 52 años y rompe OnlyFans con su figura

La italiana, quien reveló que el Hotel Mayfair era uno de los lugares favoritos de la pareja y en donde sostenían sus encuentros, finalmente dio a conocer la manera en la que ambos se conocieron: “Nos conocimos en una fiesta en una villa. Llegó e inmediatamente se presentó. Sinceramente no me quitó los ojos de encima. Nos reímos mucho, pasamos un tiempo increíble. Me gustó mucho”, contó.

La estrella de OnlyFans cautiva a miles de seguidores con su figura. FOTO: Instagram

SIGUE LEYENDO:

Yanet García enamora Nueva York con leggins acampanados y se convierte en la más bella

Yahir no apoya a su hijo Tristán Othon tras abrir OnlyFans: "No lo puedo aceptar así"

FOTOS: Carmen Electra rompe OnlyFans a sus 50 años y no cobra suscripción