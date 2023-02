Galilea Montijo recuerda su tormentoso romance con un excompañero en Hoy: "Terminamos mal"

La guapa conductora de televisión, Galilea Montijo se robó todos los reflectores en la reciente transmisión del programa "Netas Divinas" después de hablar sobre su experiencia al trabajar en el mismo lugar que una de sus exparejas con quien curiosamente coincidió dentro del foro del "programa Hoy".

En plena transmisión, la famosa de 49 años abrió su corazón para recordar el noviazgo que tuvo dentro del matutino más famoso de México. Su declaraciones inmediatamente acapararon la atención de los medios de la farándula y aquí te presentamos todos los detalles.

En el programa "Netas Divinas", transmitido por Unicable, las conductoras hablaron sobre las relaciones dentro del trabajo explicando las ventajas y desventajas que pueden tener. Fue en ese momento en donde la también investigadora en el reality show "¿Quién es la máscara?" tomó la palabra.

Frente a sus compañeras, Galilea Montijo confesó que ella sí tuvo un noviazgo dentro del "programa Hoy", pero desafortunadamente tiempo después llegó a su fin y las cosas se salieron de control al punto que tuvo que tomar una drástica decisión.

En la transmisión, la estrella nacida en Guadalajara, Jalisco, dijo que siempre ha sido muy "noviera" y en una de sus relaciones la tuvo con un colaborador del "programa Hoy", en donde ella es la figura principal junto a su compañera, Andrea Legarreta, pero todo se complicó cuando terminaron.

En este sentido, Galilea Montijo, una de las conductoras de televisión más famosas en México, dijo que su relación no le afectó hasta que terminaron, pues él comenzó a hablar sobre la historia que compartieron. Dijo que al percatarse de esto prefirió no coincidir con él, por lo que puso una peculiar condición.

"En el "programa Hoy" anduve con un colaborador. Afectó mi trabajo hasta que habló. Terminamos mal, comenzó a hablar de mi. Entonces yo dije "o el señor o yo". No está padre. No es que lo corran yo nunca he sido de esas. Se volvió incómodo. Él entraba al foro y yo me salía", recordó.