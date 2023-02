Alana Lliteras se olvida de "VLA Fin de Semana", presume sus fotos más coquetas desde la playa

Vaya sorpresa se llevaron los seguidores de la joven exconductora de "Venga La Alegría Fin de Semana", Alana Lliteras después de compartir un par de fotografías que muestran lo bien que la está pasando lejos de los foros de televisión tras confirmar su salida del matutino.

Ante sus millones de seguidores, la también ganadora de "MasterChef México" subió dos imágenes que a los pocos minutos se volvieron virales pues la gran mayoría coincidió en que lució más bella que nunca al posar rodeada de la naturaleza y junto al mar.

Alana sorprende con fotos en la playa

Gracias al excelente trabajo que realizó en la cocina más famosa de México y como conductora de TV Azteca, Alana Lliteras cuenta con miles de seguidores en las distintas plataformas digitales. Tan solo en Instagram acumula más de 245 mil fans, quienes se encargan de viralizar todo lo que comparte.

Ahora, la estrella de televisión volvió a dar de qué hablar después de subir una imagen en Instagram luciendo de manera espectacular desde la playa al posar con un bikini color rojo que dejó al descubierto la gran figura que ha conseguido a su corta edad.

Foto: Instagram/@alanalliterass

Presumiendo sus habilidades para el modelaje, Alana Lliteras subió una imagen sentada en un sofá para presumir más detalles de su hermoso look. Los fans coincidieron en que se le extraña demasiado en las transmisiones del programa matutino "Venga La Alegría Fin de Semana".

Como era de esperarse, la publicación de la joven no pasó desapercibida para nadie alcanzando a los pocos minutos más de 36 mil me gusta y un sin fin de comentarios, los cuales destacan lo bien que luce con ese tipo de looks, disfrutando de la playa.

Foto: Instagram/@alanalliterass

Alana Lliteras y su paso por la TV Azteca

Fue en 2021 cuando TV Azteca dio un contundente golpe a la competencia al anunciar un nuevo formato de "Venga La Alegría" que sería transmitido los días sábados y domingos. Alana Lliteras formó parte del elenco estrella hasta finales de 2022.

En un video compartido en sus redes sociales, la joven confesó que renunció al programa a pesar de las amenazas que recibió. Todo indica que se integrará a un nuevo reality show en Estados Unidos.

