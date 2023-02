Gaby Ramírez presume combinación de transparencias y flores en minivestido menta

Gaby Ramírez, ex conductora de Venga la Alegría Fin de Semana, sigue siendo un referente de estilo a pesar de que ya no está en la televisión mexicana presumiendo sus looks. Sin embargo, es en redes sociales en las que comparte algunas imágenes de sus atuendos, como lo hizo este martes, cuando presumió un minivestido color menta, con el cual combinó las transparencias y el estampado de flores, haciendo de este un outfit perfecto para la primavera.

La conductora originaria de Monterrey, Nuevo León, fue una de las que salió sorpresivamente del matutino de Tv Azteca a principios del año. No obstante, gracias a su carisma y talento sumó millones de seguidores en plataformas digitales, siendo Instagram en la que más popularidad tiene, con 1.5 millones de admiradores. Es en este sitio en el que Gaby se mantiene en contacto con sus fanáticos, pues además de mostrar sus actividades diarias y bloggs, también comparte sus atuendos más coquetos y cautivadores.

Gaby Ramírez luce su silueta en minivestido con transparencias

Este martes 21 de febrero, Gaby Ramírez estuvo de manteles largos, pues estaba celebrando el cumpleaños de su nuevo novio, del cual no ha querido revelar su identidad. La presentadora de televisión y ahora influencer indicó que su "casi algo", como llama a su pareja, estaba festejando su natalicio; aunque no dijo que edad tenía, sí dejó ver que estaba muy emocionada y que durante el día hizo diferentes actividades para conmemorar esta fecha, incluida una romántica cena.

Foto: Captura de pantalla

Para este festejo nocturno, la regiomontana decidió derrochar estilo, pues eligió un minivestido que se ajustaba a su silueta y que resaltaba por combinar las transparencias y el estampado. La prenda era de color menta con algunas flores pequeñas y tenía unas mangas con tela vaporosa que la hacían un atuendo perfecto para esta celebración nocturna, al ser una pieza bohemia y muy chic, con la que robó las miradas de sus millones de seguidores en la plataforma de Meta, en donde subió una serie de videos.

A pesar de que esta vez no se pudieron ver los comentarios, ni los "likes" que le dejaron sus fans a la ex conductora de Venga la Alegría Fin de Semana, estamos seguros de que obtuvo muchos mensajes halagadores, ya que Gaby es una de las favoritas de la audiencia y se ha convertido en un referente estilo, sobre todo ahora que se acerca la primavera, pues en los últimos días ha modelado algunos outfits con los que resalta su curvilínea figura, como el vestidito menta que acaba de mostrar esta martes.

La salida de Gaby Ramírez del matutino de Tv Azteca en su formato fin de semana fue uno de los que sorprendió al público, pues era una de las más queridas, muestra de ello es que a más de un mes de haber dejado la emisión, sus fanáticos aún van a las redes sociales del programa para pedir que la regresen, ya que no ha gustado el nuevo elenco que es liderado por Olga Mariana, Alex Sirvent y Esmeralda Ugalde, quien es hermana de Ana Bárbara.

Foto: Captura de pantalla

En tanto, Gaby no ha dejado de trabajar, pues aunque salió del programa matutino, sigue sus actividades como influencer de redes sociales, ya que abrió su cuenta de YouTube en donde sube algunas de sus aventuras por la ciudad. La regiomontana sigue cautivando a sus fans con su carisma, talento y estilo, que muestra en cada uno de sus videos y en sus fotografías en sus diferentes plataformas digitales, en las que es muy activa.

