Gaby Ramírez remarca su figura con primaveral maxi vestido de aberturas

Gaby Ramírez se encuentra de vacaciones en la playa, y desde ahí la ex conductora de Venga la Alegría Fin de Semana ha derrochado estilo demostrando por qué se convirtió en un ejemplo de moda para muchas mujeres. La presentadora de televisión y ahora influencer de redes sociales recientemente se lució en un maxi vestido de aberturas con el cual remarcó su figura curvilínea y trabajada, llevándose todas las miradas y coronándose como la reina de los looks para la primavera.

A pesar de que desde principios del año, la originaria de Monterrey, Nuevo León, fue despedida del matutino de Tv Azteca, sigue siendo muy popular en redes sociales, sobre todo en Instagram, en donde ya suma 1.5 millones de seguidores. Es en esta plataforma en donde la presentadora muestra los mejores atuendos, entre los que destacan aquellos primaverales con los que enamora a sus admiradores, quienes siempre le dejan palabras halagadoras.

Gaby Ramírez conquista con maxi vestido de aberturas

En sus historias de la plataforma de Meta, la regiomontana presumió que se tomó unos días de vacaciones en Riviera Nayarit, desde donde ha dejado a todos con la boca abierta al presumir su silueta con diferentes bikinis, como el de estampado animal print que la hicieron coronarse como la reina del estilo, sin embargo, esta no es la única prenda que la consolidan como una de las mejores vestidas de la playa, ya que este viernes modeló un maxi vestido de aberturas que será una de las prendas que predominará la próxima temporada primavera-verano.

En un pequeño clip, Gaby Ramírez se lució desde su habitación de hotel y mostró a detalle su coqueta prenda de estilo cut out, un diseño que fue muy popular entre las famosas el año pasado y que al parecer seguirá vigente este 2023. La pieza resaltó su figura debido a que tenía unos cortes en los costados que hacían un efecto visual para reducir el área de la cintura, asimismo poseía un escote pronunciado y una apertura en una de las piernas que le daban el toque sensual a este outfit con el que enamoró a sus millones de admiradores.

Aunque esta vez no se pudieron ver los comentarios ni los miles de "likes", estamos seguros que recibió muchos, debido a que siempre que comparte uno de sus looks le llegan mensajes en los que reconocen su belleza y su estilo para robar miradas, como esta vez que mostró este maxi vestido, una pieza que fue perfecta para refrescarse ahora que está en un lugar de altas temperaturas, por lo que es ideal usar atuendos que sean cómodos, pero que no dejen de ser glamurosos y coquetos.

Gaby Ramírez se luce con maxi vestido con aberturas IG @gabrirmz

Gaby Ramírez es una de las conductoras que adquirió más fama cuando se unió al equipo de Venga la Alegría Fin de Semana, en donde conquistó con su carisma y talento. Aunque era una de las favoritas de la emisión, a principios de años se anunció que ya no sería parte del proyecto, causando molestia entre sus millones de seguidores, quienes aún van a las cuentas oficiales del programa para dejar un comentario en el que piden que vuelva.

A pesar de que actualmente se encuentra fuera de la pantalla chica, la conductora abrió su canal de YouTube en donde sigue conquistando con su personalidad carismática y belleza; es así como la regiomontana continúa activa en el mundo del entretenimiento, al cual pertenece desde hace muchos años ya que debutó en la televisión de su ciudad natal. Con esta nueva etapa como influencer, Gaby Ramírez suma más admiradores que la apoyan y piden que se les den más proyectos.

Gaby Ramírez también muestra coquetos bikinis IG @gabrirmz

SIGUE LEYENDO:

Gaby Ramírez eleva la temperatura con foto al natural

Gaby Ramírez presume su figura a sus 32 años en micro top de arriesgado escote