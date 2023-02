Gaby Ramírez es la reina de los bikinis y con este de animal print lo comprueba

Gaby Ramírez, ex conductora de Venga la Alegría Fin de Semana, publicó una serie de imágenes desde la playa en las que demostró que se ha convertido en una de las reinas de los bikinis, pues muestra atuendos innovadores, como la que presumió recientemente en sus historias de Instagram, ya que se lució en una prenda de dos piezas con estampado animal print. Con este look, la presentadora deja claro que está en uno de sus mejores momentos, debido a que continúa siendo un referente de estilo.

La originaria de Monterrey, Nuevo León, fue una de las conductoras que dejó en matutino de Tv Azteca debido a la serie de cambios que hubo a principios del año. A pesar de su salida de la emisión, aún es una de las más queridas por el público y para muestra su número de seguidores en la plataforma de Meta, ya que suma 1.5 millones de admiradores. En dicha red social, la conductora da adelantos de sus proyectos y presume sus mejores looks, que van desde conjuntos, piezas mini y hasta bañadores con los que modela su silueta.

Gaby Ramírez presume moderno bikini de animal print

Desde hace algunos días, la regiomontana compartió en sus historias de Instagram una serie de fotos y videos en los que dio a conocer que se encuentra de viaje en la Riviera Nayarit. Gabriela ha dejado ver sus atuendos de playa con los que presume su figura, sin embargo, con el bikini de estampado animal print que lució este jueves, comprobó que es la reina de esta prenda, debido a que era moderna y juvenil, perfecta para portar durante los próximos días de primavera.

La conductora muestra como llevar el animal print Foto: Captura de pantalla

En los pequeños clips que publicó Ramírez, de 32 años, se le ve en la playa luciendo un bañador de dos piezas que resaltó debido a su diseño que combinaba el animal print con los colores lisos. Si bien la panty era pequeña y adornada con el estampado de patrones de jaguar, el top de tirantes tenía esta tela en una de las copas, mientras que en la otra sólo poseía el tono negro, por lo que el look era innovador, comprobando que cuando se trata de trajes de baño, la ex conductora de VLA es uno de los referentes.

Aunque esta vez no se pudieron ver los comentarios y "likes" que la dejaron sus fanáticos a la ahora influencer y youtuber, estamos seguros que se llenó de mensajes positivos, pues además resaltó su figura dejando al descubierto su vientre trabajado y su curvilínea silueta. Y es que Gaby Ramírez es considerada una de las celebridades más hermosas de la televisión y ahora de las plataformas digitales, en donde ha continuado con su trabajo después de que fuera despedida del matutino de la televisora del Ajusco.

Si bien lo que más llamó la atención fue su look de playa, otra de las cosas que resaltó en sus videos fue el hombre misterioso que la acompaña, ya que después de salir con el actor Markin López, reconocido por hacer el papel de "Rocko" de Vecinos, ahora ha iniciado una relación con otra persona, a la cual no ha presentado formalmente a sus millones de admiradores. No obstante, en este viaje ha mostrado que está muy enamorada, pues no pierde la oportunidad de dejarse ver muy cariñosa.

Gaby Ramírez se luce con moderno bikini Foto: Captura de pantalla

Gaby Ramírez fue una de las que fue despedida de Venga la Alegría Fin de Semana debido a los recientes cambios que ha sufrido la emisión, sin embargo, muchos de sus fanáticos han ido a las cuentas oficiales del programa para pedir que vuelva. En tanto, la conductora abrió su canal de YouTube en donde sigue conquistando con su personalidad carismática y belleza; es así como la regiomontana continúa activa en el mundo del entretenimiento, al cual pertenece desde hace muchos años ya que debutó en la televisión de su ciudad natal.

