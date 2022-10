Desde las escaleras, Gaby Ramírez luce su cuerpazo en coqueta minifalda

Una vez más, Gaby Ramírez de "Venga La Alegría Fin de Semana" se coronó como una verdadera reina de belleza después de presumir un coqueto look que no pasó desapercibido para nadie pues sus millones de seguidores en Instagram se rindieron ante la belleza que lució con ese tipo de prendas.

Fue hace casi un año cuando la famosa de 32 años se consagró como una de las famosas más importantes en el país después de ser confirmada como parte del elenco de "Venga La Alegría Fin de Semana", uno de los proyectos más exitosos en los últimos de la televisora del Ajusco.

A partir de ese momento, la famosa nacida en el estado de Nuevo León ha incrementado de manera considerable su número de seguidores y para ello basta con ver que en Instagram suma más de un millón y medio de fans, quienes se encargan de viralizar todo el contenido que sube en sus redes sociales.

Gaby Ramírez se luce en minifalda

Hace unos momentos, ante sus millones de seguidores, Gaby Ramírez compartió una fotografía que no pasó desapercibida para nadie pues a los pocos minutos recibió cientos de me gusta y un sin fin de comentarios, los cuales destacan la gran belleza que ha conseguido la joven conductora de televisión.

En la imagen vemos a la presentadora de "Venga La Alegría Fin de Semana" presumir su envidiable figura en un arriesgado look que consiste en una chamarra de cuero, una blusa rosa, una minifalda a cuadros y una botas largas. Toda en su conjunto la hicieron lucir más hermosa que nunca.

Como era de esperarse, la reciente publicación de Gaby Ramírez no pasó desapercibida para nadie alcanzando, hasta el momento, más de 23 mil me gusta y recibiendo un sin fin de comentarios, los cuales destacan lo bien que luce la estrella de televisión con esos arriesgados looks.

"Tan hermosa", "Me encantas" y "Única", fueron algunos de los comentarios que recibió la conductora de televisión.

Gaby Ramírez y su belleza en VLA Fin de Semana

Como te comentamos anteriormente, Gaby Ramírez es una de las grandes figuras de "Venga La Alegría Fin de Semana" pues todos los sábados y domingos presume su belleza con los mejores looks. Además, de manera recurrente forma parte del elenco estrella de Venga La Alegría. Hace unos meses resultó la ganadora del reality show "¡Quiero bailar!"

