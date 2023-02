VIDEO | Gestos de Tania Rincón revelarían incomodidad en el Miércoles de Ceniza de "Hoy"

Tania Rincón es una de las conductoras favoritas de la televisión, sin embargo, en su llegada al matutino “Hoy” ha tenido algunos tropiezos que la han convertido en motivo de controversia. Como ocurrió este 22 de febrero, cuando los conductores del programa y otro personal se prepararon para el Miércoles de Ceniza, algo que ella rechazó y sus gestos hicieron evidente un momento de incomodidad.

La conductora, de 36 años, es parte del equipo de “Hoy” junto a otros famosos como Andrea Legarreta, Andrea Escalona, Raúl “El Negro” Araiza y Galilea Montijo, pero mucho se ha señalado de la relación que llevaría con sus compañeros de escena y por la que no se mantiene tan cercana a ellos como aparenta. Aunque esta vez su molestia fue por algo diferente, pues durante la celebración del Miércoles de Ceniza su rostro reflejó molestia y así lo notaron los fans en redes sociales.

Tania Rincón rechaza ponerse ceniza en "Hoy". Foto: IG @taniarin

Este 22 de febrero se realizó el Miércoles de Ceniza, momento en que los fieles católicos acuden a la iglesia donde el sacerdote -o quien oficia la misa- les coloca en la frente una cruz formada por ceniza. La fecha marca el inicio de la Cuaresma y se hace un llamado a los creyentes a la “conversión y preparación para vivir los misterios de la pasión, muerte y resurrección de Cristo en Semana Santa”.

¿Tania Rincón molesta?

A través de TikTok se hizo viral un video de lo ocurrido durante el Miércoles de Ceniza en el programa “Hoy”, a donde acudió el padre Aguilar para colocar la cruz en la frente de los conductores y otros colaboradores que así desearan hacerlo, aunque todo indica que esto no fue del agrado de Tania Rincón debido a que sus gestos evidenciarían incomodidad.

En el clip se puede ver a la exconductora de “Venga la Alegría” incómoda e inquieta cuando comenzaron a hacer una fila para tomar ceniza. Ella se encontraba formada atrás de Arath de la Torre, pero en una segunda toma ya no aparece y esto dejaría claro que no estaba de acuerdo en hacerlo ante las cámaras.

Los comentarios no se hicieron esperar y la mayoría no dudó en apoyar a Tania Rincón. “Ella sabe cosas, bien por ti”, “Quizá no comparte las mismas creencias, no pasa nada”, “Tal vez piensa que eso se hace en una iglesia y no en televisión”, “No es grosería, simplemente está obligada a estar ahí mientras realmente no quiere” y “Me parece perfecto, nadie te puede obligar a algo que no quieras o no creas”, fueron algunos de los mensajes.

