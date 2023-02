Tania Rincón: la verdad detrás de su aparición sin cabello que causó indignación en redes

Tania Roncón se encuentra en medio de la polémica después de que este domingo apareciera en la pantalla sin cabello. Su decisión de dejar su larga melena de forma temporal ha desatado indignación en redes sociales, en donde los usuarios han comenzado a decir que la conductora de Hoy se burló de la gente que padece alguna condición que no le permite tener un pelo frondoso, por lo que ahora está en el debate.

El domingo pasado, la también presentadora de TUDN asistió, como todos los fines de semana, al programa "República Deportiva", que se transmite por Univison. A pesar de que siempre deslumbra con su estilo, belleza y por su puesto su carisma, esta vez la originaria de Michoacán hizo enojar a los internautas cuando lució una calva, la cual la logró con una especie de peluca de látex que después se retiró para que este lunes siguiera deslumbrando con su pelo largo.

¿Por qué Tania Rincón lució sin pelo?

De acuerdo a lo que la misma ex conductora de Venga la Alegría reveló, tuvo que cumplir con la "apuesta" que hizo con uno de los compañeros que tiene en el programa deportivo. Aunque entre los miembros de la emisión de TUDN causó mucha risa y sus fanáticos indicaron que se veía muy bella a pesar de haber pedido la cabellera, otros usuarios de internet se molestaron debido a que destacaron que hay personas que tienen diferentes enfermedades o condiciones que los hacen perder el pelo.

"Hay mujeres que tienen que perder su cabello por enfermedades terribles y tú te haces pasar por calva solo para cotorrear y fingir una apuesta", resaltó una persona de Twitter, en donde se desató un debate, pues muchos aseguraban que sólo era una broma y que en ningún momento quiso burlarse de aquellas personas que tienen una condición que evita que les crezca el pelo, como la alopecia, cambios hormonales, anemia ferropénica, Lupus, por mencionar algunos.

Una mujer, que tuvo cáncer y atravesó por un proceso de quimioterapia, indicó que si bien no se sintió ofendida con las acciones de Tania Rincón, sí es necesario tener más empatía con las personas que sufren por perder el cabello debido al tratamiento al que se enfrentan. "Cuando perdí mi cabello a causa del cáncer fue muy difícil. No justifico que las personas hagan este tipo de cosas por lo que yo viví y por lo que muchas mujeres pasan no nada más por el cáncer también por la alopecia. Más empatía, caray", expresó la usuaria.

La conductora se ganó el cariño del público desde que fue parte de Venga la Alegría debido a que era muy divertida, sin embargo, es la primera vez que se encuentra en el ojo del huracán por hacer alguna de sus "bromas", pues esta vez los usuarios de redes sociales se lanzaron en su contra. Hasta el momento, Tania Rincón no ha dado ninguna declaración al respecto, ni tampoco sus compañeros del programa Julián Gil, Georgina Holguín, Sirey Morán, Félix Fernández y Julián Gil, pues el por el contrario en la emisión hicieron algunos chistes.

