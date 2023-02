Manelyk González: de Power Ranger a musa de los años 50, estos son sus mejores atuendos

Desde su aparición en "Acapulco Shore", Manelyk González se ha posicionado como una mujer de carácter fuerte, segura de sí misma y con mucho estilo, cualidades que le han permitido seguir participando en diversos reality shows donde se ha posicionado como la favorita de muchos televidentes, tales como "La Casa de los Famosos", donde esta temporada funge como una de las panelistas.

Y aunque en esta ocasión no podemos verla protagonizar controversias con sus compañeros, Manelyk siempre sabe cómo robarse las miradas, pues además de hacer picantes comentarios respecto a la convivencia que se desarrolla en el interior de la mansión, la bella influencer también ha aprovechado para hacer gala de sus encantos con diversos atuendos.

Así fue como Manelyk se llevó las miradas en LCDLF3 | IG: @manelyk_oficial

Siendo uno de los outfits que más dio de qué hablar el que utilizó durante esta semana, mismo que además de resaltar su figura gracias a lo entallado del diseño, la hizo hacerse acreedora a comparaciones con los "Power Rangers", esto en atención a que su versátil atuendo retomaba los colores de guerrera amarilla de este escuadrón.

Y aunque la polémica influencer no confirmó que su inspiración fuera este programa infantil, lo cierto es que sus seguidores no dudaron en comenzar a llenar los reels que la estrella publicó en su cuenta oficial de Instagram con cientos de comentarios en los que además de elogiar su belleza, destacaban las similitudes que encontraban entre su look y el del Power Ranger Amarillo.

¿Crees que el atuendo de Manelyk González se parece al de los Power Rangers? | IG: @manelyk_oficial

Sin embargo, así como la hemos podido ver con atuendos atrevidos como este que retomó los colores negro, amarillo y blanco, Manelyk González nunca ha descuidado su lado más girly, por lo que, a mediados de este mes publicó en sus redes sociales una sesión de fotos en la que podemos verla como toda una diva.

De hecho, en estas pics, la también exparticipante de "Resistiré" se inspiró en la moda de los años cincuentas para volverse toda una musa de esta época, en la cual, la moda era utilizar vestidos que marcaban la cintura y el pecho con telas que se ceñían al cuerpo y continuaban entubadas hasta el área de las piernas.

En su atuendo, la exintegrante de "Acapulco Shore" no descuidó ningún detalle | Twitter: @manelyk_oficial

Así, usando una pañoleta rosa con detalles en color celeste, unos lentes de sol y un collar con una prominente piedra de corazón que remite a la joya que utilizó la protagonista de "Titanic" mientras fue dibujada por Jack (Leonardo DiCaprio), Manelyk González acaparó la atención, demostrando que su estilo no tiene límites y que se ve fabulosa con cualquier prenda de ropa.

¿Te gusta el look de diva de los 50's de Manelyk? | Twitter: @manelyk_oficial

