FOTOS | María León usa un bikini de brillantes estilo Barbie al ejecutar sus impresionantes rutinas de pole dance

María León ha demostrado en más de una ocasión ser una artista completa ya que no sólo destaca sobre el escenario por su talento vocal, también por su habilidad en el baile siendo el pole dance una de sus actividades favoritas que aporta sensualidad a cada una de sus presentaciones. Como ocurrió durante su más reciente concierto, en el que sorprendió con su rutina y lució un revelador atuendo estilo Barbie lleno de brillo.

La intérprete de “El eco de tu voz” ha dejado sin aliento a sus fans por su indudable gusto por la moda que lleva directo al escenario con atuendos llenos de color y brillo, pero también por su habilidad en el baile por el que triunfó en el reality show “Mira quién baila” al ejecutar complicadas rutinas con todo tipo de géneros musicales sin ningún temor, aún cuando esto implicó un riesgo para su bienestar físico.

María León sorprende con rutina de pole dance en pleno concierto. Foto: IG @sargentoleon

Durante su presentación en Cozumel la cantante, de 37 años, presumió su torneada figura con un diminuto bikini en color rosa estilo Barbie al que añadió una gran cantidad de brillo para acaparar las miradas. Lo combinó con unas botas estilo vaquero de tacón alto con diseño tornasol que va a juego con el resto de su atuendo, al que añadió unas medias de red para mayor sensualidad.

En pleno concierto, María León dio muestra de su agilidad en el pole dance con una impactante rutina que también le ganó el reconocimiento de sus seguidores en redes sociales. Los beneficios de esta actividad incluyen el aumento de fuerza y flexibilidad, además de que ayuda a perder grasa y tonificar el cuerpo. Algo que saben bien celebridades como Shakira, Jennifer López, Demi Moore y Madonna, quienes también lo practican.

Además de María León, famosas como JLo y Shakira también practican pole dance. Foto: IG @sargentoleon

El baile para María León

María León sorprendió al público y jurado de “Mira quién baila” durante su participación debido a lo bien que ejecutó cada una de sus rutinas de baile, sin importar que algunas de ellas pusieran en riesgo su bienestar físico debido a lo complicados que podían resultar algunos pasos, como aquellos que serían en el aire por algunos instantes.

Y es que para la exvocalista de “Playa Limbo” el baile tiene un lugar muy especial en su vida, pues cuando era niña practicarlo la salvó de tener una complicada cirugía de rodilla debido un problema ortopédico que padecía y por el que no podía caminar bien.

“El doctor que me estaba atendiendo le dijo a mi mamá que me llevara a tomar clases de ballet, para que mis piernas pudieran rotarse porque estaban metidas hacia adentro, cada vez que yo daba un paso me caía. Se volvió como una terapia para yo poder empezar a abrir mis piernas. Yo era candidata de una operación de rodilla”, relató la también compositora en entrevista para People en Español.

SIGUE LEYENDO:

María León paraliza la red con body y profundo escote

VIDEO: María León eleva la temperatura bailando en minifalda de terciopelo

María León derrocha sensualidad en el micro bikini ideal para la playa