VIDEO: María León eleva la temperatura bailando en minifalda de terciopelo

María León se llevó todas miradas en las redes sociales con un video que compartió en su cuenta oficial de TikTok en el que demostró que tiene un gran talento para la danza. En la popular plataforma china, la famosa cantante consintió a sus millones de fans bailando diversos tipos de ritmos en un look coqueto de minifalda de terciopelo con top negro, logrando recibir miles de "likes" y elevar la temperatura.

"Sargento León", como es conocida en las plataformas digitales, comenzó su carrera como cantante siendo parte del grupo juvenil "T' de Tila", para después ser la vocalista de "Playa Limbo", grupo en el que estuvo por más de 10 años, hasta que decidió comenzar una carrera como solista, y aunque también ha destacado como actriz, en los últimos meses ha demostrado que es una talentosa bailarina.

María León cautiva en minifalda

León elevó la temperatura en la famosa red social de videos con el clip que publicó hace unos días, en el que presumió toda su belleza con un revelador atuendo, pues se dejó ver moviendo las caderas y vistiendo un atuendo mini que le permitió mostrar sus torneadas piernas y abdomen de acero, pues recordemos que la actriz y cantante, que cumplió 37 años el pasado 14 de febrero, es una de las mujeres del espectáculo con una vida fitness.

María León conquista en minifalda. Foto: TK @sargentoleon

Que su bailecito latino… #latinochallenge #baile #tiktokdance", escribió María para acompañar las imágenes que han sido la sensación entre sus 2.7 millones de seguidores en TikTok, logrando recibir 15 mil "me gusta" y cientos de comentarios con halagadoras palabras como: "Nadie tan completa como Maria. Canta, baila, actúa... Calidad y hermosura de mujer", "ella es genial" y "te ves muy linda", entre muchos otros.

La famosa intérprete de temas como "El eco de tu voz" y "Piérdeme el respeto", compartió con sus millones de seguidores el clip, que ha generado más de 140 mil reproducciones, y elevó la temperatura con sus movimientos y el coqueto look que presumió, pues León se lució con un atuendo moderno y juvenil, en el que combinó una minifalda de terciopelo en tono gris, con un top strapless de color negro, a juego con unas botas estilo militar.

La cantante presume cuerpazo en las redes sociales. Foto: IG @sargentoleon

María Elizabeth León Herrera, nombre completo de la intérprete, también conocida como "Sargento León", debutó como actriz en el año 2016, participando en la serie "Guerra de ídolos", de Telemundo y Netflix, y desde ese momento su fama en los escenarios no ha parado, pues recordemos que la originaria de Jalisco protagonizó la obra musical "Hoy no me puedo levantar" y hace sólo unos meses destacó en el reality "Mira quién baila", de Univision, Las Estrellas.

SIGUE LEYENDO:

María León derrocha sensualidad en el micro bikini ideal para la playa

Desde el gimnasio, María León presume su abdomen plano con diminuto top rosa