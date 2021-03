Pole Dance: JLo, Shakira, María León y otras famosas que dominan el arte de "bailar en el tubo"

Jennifer López, Shakira, Kim Kardashian, Silvia Navarro y Kate del Castillo tienen una cosa en común -además de ser dueñas de una gran belleza-, TODAS ellas han practicado pole dance y han demostrado sus dotes en esta extenuante actividad física frente a sus seguidores en redes sociales, películas o hasta en el Medio Tiempo del Super Bowl.

A continuación te presentamos algunas imágenes y videos que muestran a las famosas antes mencionadas dominar este ejercicio.

Poco se ha hablado del Pole Dance que con 50 años se ha marcado JLO en la #SuperBowl y a mi me cogen agujetas si he de correr porque se me escapa el bus. El mundo está mal repartido... pic.twitter.com/OXuk7g7NYB — Somnormals (@somnormals) February 3, 2020

Jennifer López

La Diva del Bronx no sólo impactó en el Medio Tiempo del Super Bowl 2020 por su espectacular figura, sino también porque realizó una impresionante coreografía de pole dance en pleno campo de fútbol americano. Además de que se lució en el baile, cabe recordar que para entonces JLo ya tyenía medio siglo de vida cumplida.

#JLo me ha dado las ganas de retomar mis clases de Pole Dance y volverlo a ponerlo en mi cuarto. pic.twitter.com/dHaVXPKuCQ — Areli (@arenadira) February 4, 2020

María León

La cantante, bailarina y muchas cosas más ha demostrado en varias ocasiones que es una gran discípula del pole dance.

Shakira

La intérprete de "Ojos Así" no sólo tiene los conocimientos y habilidades necesarios para mover las caderas de una manera espectacular, también tiene una formación en el pole dance cuyos frutos mostró con muy poca ropa en el video musical de su canción "Rabiosa".

Kim Kardashian

La futura ex-esposa de Kanye West aprendió pole dance y sus prácticas quedaron grabadas en su reality show: Keeping Up With the Kardashians y en muchos videos y fotos de internet.

Silvia Navarro

La protagonista de "La suerte de Loli", además de ser una de las actrices mexicanas más reconocidas también le entró al pole dance y así luce sobre el tubo de metal.

Y a algunos jóvenes de 25 años ya nos duele la espalda. FOTO: Instagram

Kate Hudson

La actriz que bailó y cantó en la película Nine fue por un logro más y también se mostró como una gran "practicante" del pole dance.

Lady Gaga

La intérprete de Dance in the Dark no sólo es una gran bailarina y cantante, también tiene dotes para el pole dance; y aunque no ha usado esta disciplina en sus videos musicales o presentaciones, sí ha compartido lo que hace a través de su cuenta de Instagram.

¿Qué es el pole dance?

Dominar una actividad física es todo un reto, incluso si se tienen todo el cuerpo apoyado sobre la tierra, por ello es que el pole dance es una disciplina de alto rendimiento en el que se ejercitan varias partes del cuerpo a la vez para lograr sostener todo el peso de la persona sobre un delgado tubo de metal.

El "pole dance" consiste en desarrollar movimientos sobre una barra vertical fija, el famoso tubo, para llevarlo a cabo es necesario tener una gran fuerza y coordinación, ya que una de las dificultades de esta disciplina es sostener el peso, al mismo tiempo que se realiza el ejercicio.

