Tras escándalo con Ventaneando, Yuridia expone como Pedro Sola lanzaba candentes piropos a su esposo

Hace tan solo unos días, se convirtió en tendencia Yuridia en redes sociales luego que Pati Chapoy aseguró que las razones por las que la cantante ya no le da entrevista ni a ella ni a su equipo de Ventaneando es por que la llamaron “gorda”, tras esto, la ex académica aseguró que no solo fue eso sino que todo el equipo de aquel programa incluyendo conductores y reportero la atacaron en diversas ocasiones.

Uno de los más expuestos en estos últimos días fue Pedro Sola quien en diversas ocasiones llamó “gorda” y criticó el cuerpo de la cantante, por lo que Yuridia no dudó ni un segundo en compartir en redes sociales como es que este conductor de Ventaneando mientras la criticaba a ella, mandaba candentes piropos a su esposo, Matías Aranda.

Yuridia expone a Pedro Sola

Para nadie es un secreto que a través de redes sociales, Pedro Sola lanza tremendos piropos a hombres guapos sean famosos o no, entre los que han recibido halagos por parte del conductor de Ventaneando están: Sebastián Yatra, Pablo Perroni, William Valdés, y Matías Aranda.

Así como lo lees, el esposo de Yuridia no se salvó de los piropos subidos de tono de Pedrito Sola, por lo que la cantante luego de toda esta guerra de declaraciones en su contra decidió exponer al conductor que es famoso debido a la tan recordada equivocación al hacer una mención de una marca de mayonesas.

Y es que usuarios de redes sociales, le enviaron capturas de pantalla a Yuridia de un comentario de Pedro Sola en una de las publicaciones de Matías Aranda en donde aparece sentado al filo de una ventana y solamente con un short.

Debido a lo anterior se puede apreciar el bien formado abdomen del también cantante, pues hay que recordar que Matías Aranda también fue parte de La Academia, aunque estuvo en una generación diferente a la de Yuridia.

¿Qué le dijo Pedro Sola a Matías?

Matías Aranda hizo dicha publicación el pasado 14 de agosto del 2021 y tan solo un día después, Pedro Sola comentó la fotografía del esposo de Yuridia a quien le hizo saber que él piensa que cada día se pone más guapo.

“Cada momento que pasa te pones más guapo amigo”. escribió Pedro Sola

Este comentario fue publicado en las historias de Yuridia y es que el usuario @andresillo944 escribió: “Ahora entiendo porque @tiopedrisola se la pasa criticando a Yuridia, le trae ganas a su marido”.

Dicha publicación, junto con la imágen del comentario de Pedro Sola hacia Matías Aranda fueron publicados en las historias de instagram de Yuridia y la cantante solo escribió un: “se sabe”, apoyando lo que en redes se dice.

Luego de esta historia, Yuridia se le fue con todo a Pati Chapoy y al programa Ventaneando pues la cantante pidió que aprovecharan el rating que tienen ahora con toda su polémica y que vendieran mayonesas solo que en esta ocasión sí digan bien la marca.

