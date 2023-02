Exnovia de Christian Nodal envía misterioso regalo a Belinda y ésta la expone en redes sociales

Pese a que el pasado 12 de febrero, se cumplió un año de que Belinda y Christian Nodal terminaron su relación, este día del amor y la amistad la actriz y cantante recibió un misterioso regalo por parte de una exnovia de quien fuera su prometido por algunos meses, así que la rubia decidió hacerlo público en sus redes sociales.

Si bien, Belinda ha decidido permanecer soltera luego de la intensa relación sentimental que sostuvo con Christian Nodal, este 14 de febrero la cantante aún así recibió muchos regalos y uno que llamó la atención fue hecho por parte de la exnovia de su ex prometido, pero, ¿qué le regaló?

Exnovia de Nodal envía regalo a Belinda

Fue por medio de sus historias que Belinda decidió compartir el regalo que recibió por parte de Estibaliz Badiola quien al igual que la intérprete de “Sapito”, también es exnovia de Christian Nodal pero actualmente disfruta de una relación estable con el cantante Adriel Favela.

El misterioso regalo que Estibaliz envió a Belinda por el Día de San Valentín o día del Amor y de la Amistad fue un enorme ramo de rosas rojas junto con una tarjeta en donde ésta le escribió un mensaje a la cantante.

“Beli, te convertiste en una amiga muy especial para mi. ¡Gracias por tu amistad! Te quiero.” se lee en la tarjeta enviada por Estibaliz a Belinda en dicho ramo de rosas rojas.

Foto: Captura de pantalla

Ante este detalle Belinda agradeció el gran detalle que la exnovia de Christian Nodal tuvo con ella, pues pese a que en algún momento pudo haber existido rumores de rivalidades entre las bellas mujeres la realidad es que han dejado muy claro que tienen una gran amistad.

“La niña más detallista que conozco!!! Gracias @estibalizoficial te quiero”, escribió Belinda en sus historias para agradecer a Estibaliz

Foto: Captura de pantalla

Fueron novias de Nodal, pero son grandes amigas

Pese a que Estibaliz sostuvo un noviazgo con Nodal por allá del año 2017 cuando la carrera del sonorense apenas despuntaba, las cosas entre ambos no funcionaron pero no se guardan ningún rencor y aunque no son amigos, si tienen comunicación de vez en cuando.

Sin embargo, en una entrevista que ofrecieron Estibaliz y su novio el cantante Adriel Favela revelaron que ella se lleva muy bien con Belinda y él con Nodal pues los cuatro hablan de repente.

En octubre de 2022, Belinda como ya es costumbre organizó una fiesta temática por el día de muertos por lo que envió la invitación a Estibaliz y ésta la compartió en sus redes sociales, con esto dejaron entrever la buena relación que tienen y que el que ambas hayan sido pareja de Nodal esto no es impedimento para que sean amigas.

Nodal les cantó el mismo tema

Hace unos meses Nodal dedicó en pleno concierto a Cazzu, su nueva novia, el tema de Joan Sebastián titulado “Eso y más” y aseguró que estaba arrepentido por haber dedicado ese hermoso tema a otras personas, muchos aseguraron que se trata de Belinda, pues tan solo unos meses antes el sonorense le cantó al oído a su entonces prometida esta canción.

Sin embargo, ni Cazzu ni Belinda son las únicas mujeres a las que Nodal les dedicó “Eso y más”, pues cuando estuvo de novio con Estibaliz también a ella se la cantó.

bmz