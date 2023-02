Alejandra Guzmán y Fey cancelan su gira juntas, estas son las razones por las que ya no habrá "Eternas Tour"

Sin duda alguna, este 2023 uno de los conciertos más esperados era el que anunciaron Alejandra Guzmán y Fey, show al que llamaron “Eternas Tour” y con el que prometieron a sus fanáticos sería uno de los eventos más memorables de este año, sin embargo, de la noche a la mañana éste fue cancelado.

Y es que, el día que se supone sería la preventa de los boletos para dicho tour, salió un comunicado de prensa en el que se anunciaba que dicho tour sería pospuesto, esto sin detallar para cuando podría volver, sin embargo se sabe que ya fue cancelado, pues así lo dio a conocer Andrea Escalona en el Programa Hoy y además reveló las razones por las que Fey y Alejandra Guzmán decidieron ni siquiera empezar con la gira.

Fue durante la sección “¿De qué me hablas?” que Andrea Escalona habló sobre la cancelación de “Eternas Tour” y aseguró que tenía información de primera mano de las razones por las que se había cancelado dicho evento.

“¿Pues qué creen? que ya se pelearon, que ya no va haber gira, mira en el instagram ellas ya lo hacen oficial…terminaron en buenos términos por que las dos son unas damas, unas profesionales, unas grandes artistas, ahí está el comunicado, pero a mi me contaron todo lo que pasó, no fue una botada de cánica, a mi se me hizo una tontería porque era un gran show…”, comenzó a contar Escalona

Sin embargo, la hija de Magda Rodríguez siguió detallando que debido a un problema con el manager de Fey, Alejandra Guzmán puso un alto y decidieron ambas cantantes dar fin a la gira juntas, pues la rockera recordó todos los sinsabores que le dejó trabajar con Paulina Rubio.

Debido a lo anterior, tanto Fey como Alejandra Guzmán decidieron dar por terminado el proyecto de “Eternas tour” y continuar con su amistad y admiración que se tienen la una a la otra.

“Resulta que el manager de Fey puso como que con él se podía contratar a las dos en su managment, de repente Alejandra dice: ´-Oye, pérame estamos juntas, pero tú no me puedes vender´, pues resulta fue de que esto no puede estar pasando así, no pues sabes que…Más vale que aquí cayó que aquí murió y no lastimar esta admiración y respeto”, dijo Andrea Escalona