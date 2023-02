FOTO: Alejandra Guzmán posa al natural y causa furor en redes

La cantante Alejandra Guzmán es una de las artistas más queridas del medio artístico, por lo que es muy seguida en las redes sociales, en las que este martes causó furor con la foto que compartió, en la que se deja ver posando al natural, esto tan sólo unos días antes de llegar a los 55 años, con lo que confirma que la edad no ha impedido que siga luciendo bella y sobre todo con la mejor actitud.

Este jueves 9 de febrero la rockera, hija de la diva del Cine de Oro, Silvia Pinal, y del ídolo del rock and roll, Enrique Guzmán, estará de manteles largos, pues celebrará su cumpleaños, y aunque está alejada desde hace un tiempo de su primogénita, Frida Sofía, por las acusaciones que hizo la joven en contra de su abuelo, la intérprete de "Eternamente bella" ha decidido seguir una vida lo más normal posible.

Alejandra Guzmán posa al natural

La cantante de exitosos temas como "Hacer el amor con otro", "Mala hierba" y "Llama por favor" sorprendió a sus millones de fanáticos en la plataforma de Meta, pues compartió una fotografía en la que dejó al lado los looks para los shows y el maquillaje, en la imagen se puede ver a Alejandra posando para una selfie, luciendo un atuendo muy peculiar, pues viste una bata de baño en color blanco a juego con una toalla que envolvió su cabeza.

Alejandra sorprendió con foto al natural. Foto: IG @laguzmanmx

"Saludos mis rockeros ¿Cómo va su tarde?", fue la frase, que acompañó con emojis de sol, carita de beso y manita con símbolo de rock, con la que Guzmán publicó la foto en la que se dejó ver al natural, pues en esta ocasión dejó fuera el maquillaje y los filtros para enamorara a sus 3.6 millones de fans en Instagram, logrando recibir una gran cantidad de comentarios, como el de Fey, con quien estará haciendo presentaciones y que comentó: "Al natural Bellísima!".

"La belleza de una mujer al natural se agradece eres muy bella, saludos de un chileno enamorado", "Te ves increíble", "Hola Alex… luces bellísima sin maquillaje ! Tus rockeros te amamos" y "Preciosaaa Aleee, ya no cambies tus rasgos, eres muy bellaaaa", son sólo algunos de los comentarios que se sumaron a los 16 mil "me gusta", sin embargo, no todo fue positivo, pues muchos de sus fans afirman que se ve triste.

Sin duda, la cantante, de 54 años, ha sabido mantener una sólida carrera en la música gracias a su gran talento, pero también a su belleza, pues es considerada una de las mujeres con más presencia en el escenario, que no sólo conquista por su voz y movimientos, también por espectacular figura, como lo mostró en una postal anterior en la que se lució en un coqueto bikini de estampado floral.

La Guzmán se luce en bikini y conquista. Foto: IG @laguzmanmx

Con sus padres siendo artistas era difícil pensar que Alejandra no se dedicara al mundo del espectáculo, aunque su madre no estaba del todo de acuerdo, pues primero quería que terminara de estudiar. A finales de los años 80, la rockera, como es reconocida en el medio del espectáculo, lanzó su primer disco con el título "Bye Mamá", el cual tenía como primer sencillo un tema homónimo que ocasionó el distanciamiento de "La Guzmán" con Pinal, pues dejaron de hablarse por 6 meses.

Hoy, a más de 30 años de esa escena, la vida de Alejandra Guzmán es muy distinta, pues tanto en su vida privada, como su carrera, ha pasado de todo tipo de polémicas. Sin embargo, eso no ha sido un impedimento para que siga siendo una de las famosas más queridas, y sobre todo admiradas, como se lo demuestran sus fans cada que comparte alguna fotografía en su cuentas oficiales, y más cuando se trata de una postal al natural.

La cantante enloquece a sus fans con sus postales. Foto: IG @laguzmanmx

SIGUE LEYENDO:

Desde la pasarela, Frida Sofía derrite Instagram en micro bikini blanco

Enrique Guzmán podría dejar parte de su herencia a su ex Silvia Pinal: "Muerto me vale m%&res"