Enrique Guzmán podría dejar parte de su herencia a su ex Silvia Pinal: "Muerto me vale m%&res"

Enrique Guzmán sorprendió al revelar que podría incluir en su herencia a su exesposa, la actriz Silvia Pinal. Esta declaración la dio a unos días de haber cumplido 80 años de edad, pues aseguró que ya tiene todo preparado cuando le toque partir. El cantante indicó a los medios de comunicación que no le importa si sus familiares comienzan a pelearse por sus bienes, ya que él ya estará muerto y no podrá presenciar cómo culminan las discusiones.

Mientras a inicios del año una revista de espectáculos reveló cómo se repartiría la supuesta herencia de la diva de la Época de Oro del Cine Mexicano desatando mucha polémica, en caso del ídolo del Rock and Roll no había informado cómo serían la división de sus bienes, hasta ahora que durante una conferencia de prensa para anunciar su próximo concierto del 7 de mayo en la Arena Ciudad de México, el intérprete "Tu cabeza en mi hombro" confesó que tiene todos los documentos listos para cuando muera.

Enrique Guzmán podría incluir a Silvia Pinal en su testamento

Durante una plática con los medios de comunicación, Enrique Guzmán indicó que su exesposa Silvia Pinal podría ser parte de las beneficiarias de su herencia, y al cuestionarle si esto no causaría algún conflicto familiar, el también actor se mostró despreocupado pues recalcó que él ya no estaría en este mundo, por lo que no le interesa lo que puedan hacer las demás personas. Las palabras han sorprendido a sus millones de admiradores, ya que nunca se imaginaron que incluyera en su testamento a la protagonista de "Viridiana".

"Yo ya no sé, pero yo ya muerto me vale m*dres. He hecho todo lo que tengo... muy repartido. Sé para quién es cada una de las cosas que tengo. Seguramente hasta a Silvia Pinal le va a tocar algo de lo que tengo por ahí guardado”, dijo durante la conferencia de prensa en la que también anunció su regreso a los escenarios para el 2023, pues a pesar de tener ya 80 años aún sigue trabajando y cantando sus mejores éxitos.

“De todas maneras va a haber broncas. Todo el mundo se la va a hacer de p*do a todo mundo, pero yo ya no voy a estar, así que a mí me vale m*dres. Si se pelean entre ellos, allá ellos”, volvió a recalcar Guzmán, quien después no quiso dar más detalles de cómo será la repartición de su fortuna, la cual ha hecho a lo largo de más de 60 años de carrera, pues hay que recordar que debutó con "Los Teen Tops" y es considerado el "Rey del Rock and Roll en español".

Enrique Guzmán sigue trabajando a sus 80 años Foto: Cuartoscuro

A pesar de sus declaraciones en las que había dicho previamente que podría incluir a doña Silvia en su herencia, al preguntarle qué le dejará, el cantante bromeó y aseguró que ya le había dado dos hijos: Enrique y Alejandra Guzmán: “Sí, ya tiene un regalo mío, ya sabe... tiene un par de hijos bellos que yo le hice”, dijo, para después agregar que su ex esposa tiene una fortuna mucho mayor que la que el posee.

Sobre las regalías de sus canciones, el actor indicó que ha sido muy organizado y espera que no le pase algo como Juan Gabriel. Asimismo, destacó que al inicio de su carrera cometió muchos errores. “No todo me ha salido bien, he metido mi pata. Al principio, principalmente cuando yo empecé, por necesidad, por hambre, por ganas de ganar dinero, por tener con qué comprarme unos calzones mañana, hice cosas que no debí haber hecho y sí me arrepiento... Sí sé que vivir cuesta, no es gratis, algo tienes que pagar. La vida cobra y cobra fuerte, pero también tiene muchas satisfacciones”, finalizó.

SIGUE LEYENDO:

La FOTO que probaría el abuso que sufría Frida Sofía de Enrique Guzmán