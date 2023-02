Yeri Mua: ¿Qué está pasando con la influencer, por qué se fue y regresó de redes?, esto es todo lo que sabemos

Pese a que eran una de las parejas favoritas de la actualidad, hace unos días la polémica influencer veracruzana conocida como Yerimua y Aarón Mercury confirmaron que entre ellos ya no hay la posibilidad de que se de una relación amorosa pues ya se pelearon y la jarocha incluso despotricó en contra del también cantante.

Luego de todo esto, seguidores de Yeri Mua quedaron decepcionados de la jarocha, pues están seguros que ésta fue la responsable de romperle el corazón a Aron Mercury luego que éste la viera en una famosa fiesta bailando muy pegadita a Naim Darrechi otro influencer con quien había tenido un encuentro fugaz en España, por lo que la ex reina del Carnaval de Veracruz recibió fuertes criticas que la hicieron desaparecer de redes sociales por unas horas.

Yeri se va de redes sociales y lanza tweets suicidas

La nacida en el puerto de Veracruz, preocupó a sus fanáticos luego de recibir miles de críticas por haber jugado con los sentimientos de Aaron Mercury y aparecer con Naim Darrechi, quien por cierto en 2021 fue acusado de abuso sexual y maltrato en España, lanzó un par de tweets en donde dio a entender que quería quitarse la vida.

“Y bueno pues ya denme un veneno de ratas ya me canse de vivir la vdd”, escribió Yeri Mua en su cuenta de Twitter

Yeri Mua preocupó a sus fanáticos con este mensaje.



Foto: Captura de pantalla

Dicho mensaje lo escribió antes de cerrar sus redes sociales, incluso también hizo una transmisión en vivo desde Facebook en donde entre lágrimas la jarocha decía que no tenía ganas de seguir adelante y no quería vivir más, incluso su empleada doméstica conocida como “Doña Lucy” le daba ánimos pero Yeri, no escuchaba consejos e incluso llegó a callar a quien ella misma ha dicho es una mujer de su entera confianza.

“Ya no quiero seguir aquí, quizás solo deba desaparecer unos días y me sienta mejor, pero si ya no puedo ya no puedo y ya…lamento haber lastimado a Aaron, yo también salí lastimada de esto”, dijo Yeri Mua

Luego de este en vivo en sus redes sociales, quien fuera Reina del Carnaval de Veracruz 2022, decidió desactivar sus redes sociales pero tan solo por unas horas, pues unos minutos antes de las 18:00 pm hora del Centro de México regresó con una nueva transmisión en donde compartió que pensó bien las cosas y que no iba a dejar que las críticas la alejaran de lo que más ama hacer.

También en twitter la jarocha anunció su regreso, sin embargo, los comentarios en contra de Yeri no han parado pues seguidores de la jarocha aseguran que se sienten decepcionados de las acciones de la creadora de contenido.

Foto: Captura de pantalla

Incluso, algunos han llegado a escribir en redes sociales disculpas para la expareja de Yeri Mua conocido como “El paponas” puesto que él advirtió como era la influencer y nadie le creyó.

Y es que, fanáticos de Yeri aseguran que están decepcionados no solo por que lastimó a Aarón Mercury quien pese a lo que ha pasado entre ambos se ha portado como un caballero, mientras que la jarocha ha hablado mal de él queriendo hacer una campaña de desprestigio, así mismo la convivencia con el tiktoker español con quien actualmente se encuentra de viaje en Cancún es lo que tienen tristes a sus seguidores.

Foto: Captura de pantalla

