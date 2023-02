Nada es lo que parece: este es el guapo actor detrás del temible monstruo en The Last Of Us, capítulo 5

The Last Of Us es una de las series que podría convertirse en suceso del año, tan es así que cada unos de sus cinco capítulos que van hasta el momento se han vuelto tendencias en las redes sociales. Pero el último liberado es día de ayer viernes despertó muchas emociones, sin embargo llamó la atención un monstruo impresionante, el cual es personificado por un alguien que arrancó los suspiros de las internautas principalmente.

Una batalla épica es el marco donde se presenta el monstruo

Si no has visto el espisodio 5 de la serie The Last Of Us puedes guardar esta nota y regresar, en caso contrario sigue leyendo. Durante el desarrollo del último capítulo lanzada al aire por HBO Max, hay una escena de una batalla épica entre humanos e infectados donde aparecen un monstruo que da muestra de un poder descomunal.

Adam Basil es el monstruo de Last Oh Us. | Foto

Se trata de una escena donde los infectados salen de la tierra y se empiezan a enfrentar a un grupo que de defiende una ciudad, pero de todos los zombis resalta un monstruo que muestra una fuerza impresionante y es interpretado por un actor de dos metros de altura que responde al nombre de Adam Basil.

De acuerdo con la cuenta de Twitter de Last Of Us News, el actor de origen británico para la interpretación del poderoso monstruo tuvo que soportar el peso de un traje de 4 kilos, mientras realizaba las escenas de acción. Otro elemento a destacar es que el personaje no fue hecho en animación 3D sino que se trata de la recreación de un personaje real, con toda la caracterización que trae consigo y preparación que implica la personificación una serie de la talla de HBO, la cual se perfila a ser uno de fenómenos del año.

