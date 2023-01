VIDEO | "The Last of Us" llega a la Ciudad de México para que los fans se tomen selfies

Después de esperar mucho, los gamers (en su mayoría) pudieron ver en la pantalla chica la adaptación del videojuego "The Last of Us" a través de HBO. Hasta el momento ha sido considerada una de las mejores obras que tiene al público al filo de la butaca cada domingo hecho que se traduce en la tendencia en la que se convirtió en las redes sociales.

El público mexicano no ha quedado exento de la euforia y ahora podrán tener su foto del recuerdo en un escenario adaptado dentro de la Ciudad de México gracias a la firma de streaming. Desde videos que circulan en TikTok se puede ver un vehículo abandonado y una figura humanoide en la pared que simula ser un "Clicker", el monstruo evolucionado de quienes se contagiaron por el hongo cordyceps.

¿Dónde se encuentra el escenario de "The Last of Us"?

Los fans de la serie y el videojuego "The Last of Us" podrán hacerse las tradicionales selfies si acuden a la siguiente dirección: Amsterdam esquina con Laredo en la colonia Condesa en la alcaldía Cuauhtémoc. Quienes ya dieron con el lugar "postapocalíptico" compartieron su emoción a través de sus respectivas redes sociales. Ahora ya sabes donde se encuentra este divertido lugar, pero debes darte prisa porque estará instalado hasta el 5 de febrero.

Ubicación del escenario de "The Last of Us" en la condesa (Foto: Google Maps)

¿De qué trata "The Last of Us"?

Aquellos que no conocen la trama de "The Last of Us" es una serie adaptada del video juego del mismo nombre que trata sobre las vivencias de Joel y Ellie, dos sobrevivientes a una pandemia, ocasionada por una cepa del hongo Cordyceps, desarrollada en Estados Unidos que provoca la mutación de las personas a criaturas terribles.

En el caso de la serie, ésta se sitúa 20 años después de haber estallado la enfermedad y con la urgencia de los protagonistas por salir de la zona de exclusión. Los interesados en verla podrán hacerlo a través de HBO todos los domingos a las 20:00 horas. Tendrá un total de 9 capítulos y se estima que finalizará el 12 de marzo.

