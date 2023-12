Natalie Lopez se abre camino en el regional mexicano

Natalie Lopez creció en Estados Unidos escuchando el pop en inglés en la televisión y el regional mexicano en casa, pero a los 13 se inclinó por el segundo género tras cantar en reuniones familiares y restaurantes. Luego de varios años así, recientemente lanzó el disco Mil pedazos.

“Ha sido complejo, porque el paquete viene con altas y bajas y la verdad es que mis fans cada vez crecen más, pero como no es tan común ver a mujeres en los corridos o con guitarras, no somos tan bien aceptadas y creo que eso influye a que no haya más mujeres en el escenario”, señaló Lopez.