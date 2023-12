José Eduardo Derbez exhibe el matrimonio entre Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann: "la peor boda a la que he ido"

Nuevamente los integrantes de la Familia Derbez se convirtieron en tendencia en redes sociales después de ser los invitados más recientes al canal de YouTube "Pinky Promise" donde destaparon importantes secretos que dieron de qué hablar en la industria de la farándula.

Uno de los momentos más polémicos de su participación fue cuando Aislinn Derbez recordó su boda con el galán de televisión, Mauricio Ochmann, sin embargo, nunca se imaginó que su hermano, José Eduardo Derbez le lanzara un fuerte comentario que no pasó desapercibido para nadie.

En el reciente episodio de "Pinky Promise" estuvieron como invitados Eugenio Derbez, Alessandra Rosaldo, Vadhir Derbez, José Eduardo Derbez y Aislinn Derbez. En una de las dinámicas le preguntaron a Aislinn Derbez sobre su matrimonio con Mauricio Ochmann.

Después de confesar que le pudo ir mejor durante su matrimonio, Aislinn Derbez se quedó en completo shock al escuchar el fuerte comentario que le dijo José Eduardo Derbez respecto a su boda. El conductor de "Miembros Al Aire" no se guardó nada.

Tras sorprender con sus declaraciones, José Eduardo Derbez dijo que sería sincero con su hermana y ventiló que la organización no fue mejor pues no hubo bebidas alcohólicas y la ceremonia duró demasiado tiempo.

"La peor boda a la que he ido es la de mi hermana. Como ellos no toman, no dieron de beber. Contrataron un chaman que se aventó 3 horas", escribió.