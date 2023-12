Pedro Sola augura fracaso en el matrimonio de Cinthia Aparicio y Alexis Ayala por la diferencia de edad

Pedro Sola es uno de los conductores más polémicos de la televisión que se ha ganado el cariño del público gracias a que no teme decir lo que piensa, siempre con su peculiar sentido del humor. Tal y como ocurrió en esta ocasión sobre el matrimonio de Cinthia Aparicio y Alexis Ayala al que le auguró fracaso debido a la diferencia de edad entre ellos, pues el actor es 28 años mayor que ella.

Pedro Sola se lanza contra matrimonio de Alexis Ayala

Durante una entrevista para el programa “Ventaneando”, Cinthia Aparicio fue cuestionada sobre si le preocupa que la diferencia de edad afecte su vida íntima con el actor en el futuro. Algo sobre lo que Pedro Sola no dudó en reaccionar augurando fracaso en el matrimonio de los actores, como ha sucedido con otros famosos: “A ver si llegan porque ya ves que no les dura nada. Es la verdad”.

“Creo que lo digo mucho jugando y haciéndole carrilla, pero la verdad no me preocupa tanto, creo que el amor se puede hacer de muchas maneras (…) El que me agarre la mano, el que me dé un abrazo, para mí eso a veces eso es más importante, muchísimo más, que el sexo y sino ahí me las ingeniaré”, dijo entre risas Cinthia Aparicio sobre su vida íntima con Alexis Ayala.

Alexis Ayala responde a críticas

La edad de la pareja los ha convertido en motivo de críticas a través de redes sociales ya que Cinthia Aparicio tiene 30 años y Alexis Ayala 58; además, no han evitado ser cuestionados al respecto en diferentes entrevistas en las que ambos han defendido su relación mostrándose más enamorados que nunca.

"Creo que el hater es más fan que el fan porque se toma el tiempo de meterse a escribirte y decirte cosas (…) No somos ni la primera, ni la última pareja que tiene distancia en la edad, diferencia de edad, ni en el medio artístico, en ninguna parte del mundo y tampoco gente que no es del medio. Muchas veces la gente que te critica es porque quiere lo que tu tienes y no lo puede tener”, dijo el actor en un encuentro con los medios.