Aurora Valle revela la verdadera razón por la que se fue de Ventaneando y revela maltratos que sufrió

Hablar de Ventaneando es hablar de uno de los programas más exitosos de la televisión y con ello recordar a los múltiples conductores que han sido parte de sus filas a lo largo de estas décadas que lleva al aire, algunos de ellos han salido en buenos términos y otros no tanto.

Una de las que salió un tanto disgustada con sus ex compañeros y en especial con su ex jefa Pati Chapoy, fue la periodista Aurora Valle a quien se le conoce como “Boris”, la experta de la información compartió en una entrevista algunos de los malos tratos de los que fue víctima y que hicieron que tomara la decisión de abandonar el programa de espectáculos de TV Azteca.

Aurora Valle formó parte de Ventaneando

¿Por qué Aurora Valle salió de Ventaneando?

En entrevista para el programa de Youtube de la también periodista Inés Moreno, Aurora Valle compartió cómo fue que se integró a Ventaneando y su paso por esta emisión de espectáculos.

Ahí la periodista aseguró que ella ya “llegó hecha” al programa liderado por Pati Chapoy, puesto que en la televisora en la que trabajo en Guadalajara, le enseñaron todo lo que ha ido perfeccionando al paso de los años, por lo que asegura que ella fue un gran aporte a su ex jefa.

Pese a que ante la audiencia tanto Aurora Valle como Pati Chapoy tenían una buena relación, la realidad era otra y fue la propia “Boris” quien reveló algunos encontronazos, pues la periodista reveló que su jefa no la dejó vivir su proceso de maternidad como se debe.

Aurora Valle también fue parte de "El ojo del Huracán"

Y es que en una ocasión, “Boris” no asistió a un curso de conducción que les hicieron tomar en fin de semana, días que pasaba con su hija, por lo que decidió priorizar a su familia, al enterarse Chapoy de esto le puso tremenda regañiza a Aurora Valle.

“Fueron de chismosos, me puso una surr*da la Chapoy que dijo: ‘Aurora no tomó el curso, hizo un berrinche y no fue’. Quien hizo el berrinche fue Pati (...) me fui por la gritiza que me puso”, contó Aurora Valle

Debido a lo anterior es que en esa ocasión “Boris” decidió salir definitivamente de Ventaneando pues se dio cuenta que no tenía que soportar ese tipo de tratos por parte de su jefa, y es que, la periodista asegura que siempre Chapoy regañaba a todos por igual pero en esa ocasión en especial solo le cargó el regaño a ella, lo que no toleró.

“No crecí en un ambiente de gritos, ni de terrorismo y me fui. Haber permanecido en Ventaneando después de esa gritiza hubiera sido indigno, le dije: ‘Aquí está mi carta de renuncia’ le escribí a los directivos de la empresa para decirles lo que había pasado”, dijo Aurora Valle

¿Qué piensa de Ventaneando?

Luego de haber salido del programa de espectáculos, Aurora Valle actualmente es parte de Televisa y asegura que haber firmado su carta de renuncia a Ventaneando fue lo mejor que le pudo haber pasado.

Y es que Aurora Valle ve con tristeza el poco rating que tiene actualmente el programa en el que trabajó por varios años: "No me imagino quedándome 25 años en un programa, además me da tristeza ver dónde está y el rating que tiene... entonces al enemigo lo tiene en contra".