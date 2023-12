3 películas similares a "Disomnia" disponibles en Netflix que debes ver este fin de semana

Una de las películas más vistas del momento en Netflix es "Disomnia" que aunque no es nada nueva, ya que se estrenó en el 2021, mantiene al espectador sin poder parpadear ante un apocalipsis en el que los satélites caen del cielo como estrellas fugaces, donde se retrata el fin de los dispositivos electrónicos y en el que la humanidad se enfrentará a su peor pesadilla: el no poder dormir.

¿De qué trata la película "Disomnia"?

Esta es la premisa que se nos presenta en los primeros minutos de trama y que es perfecta para darle al último fin de semana del año un poco de emoción, intriga y misterio. Mientras disfrutas de las palomitas también puedes ver cómo una ex militar de nombre Jill comienza una aventura junto a su hija, quien parece ser la clave de todo, al mismo tiempo en que tiene que luchar con lo peor de la humanidad, pues no dormir tiene fuertes consecuencias como sentirse desorientados o presentar delirios, además de experimentar el pánico de no saber qué está pasando.

3 películas que debes ver si te gustó "Disomnia"

Así que si después de ver esta cinta del 2021 y dirigida por Mark Raso te quedaste con ganas de más, aquí te compartimos los tres títulos que por nada del mundo te debes de perder y que sin duda te ayudarán a que tu mente estalle en ideas en mundos post apocalípticos en los que los miedos de las personas hacen de cada escena un mundo lleno de drama y ficción.

Cabe recordar que esta selección está basada en las propias recomendaciones de títulos similares a "Disomnia" dados por Netflix. Así que sólo tendrás que seleccionar las películas que sean de tu agrado, preparar tu botana favorita y disfrutar del fin de semana. ¿Estás listo para dejar que la acción se apodere de ti?

¡Disfruta del último fin de semana del año! (Foto: Captura de pantalla)

Madre/Androide

Esta película disponible en Netflix está protagonizada por Chloë Grace Moretz, Angee Sith y Raúl Castillo, quienes nos muestran un mundo posapocalíptico alejado de cualquier escenario que te puedas imaginar. Aquí, como su nombre lo advierte existe una rebelión violenta por parte de los androides y los protagonistas tienen que huir a toda costa en búsqueda de un lugar seguro, no sin que en el intento se encuentren con todo tipo de obstáculos.

Aniquilación

Una de las películas más aclamadas de la plataforma sin duda es esta que desde el 2018 ha dejado sin poder pestañar a los espectadores. La historia además resulta dramática y emocionante cuando el esposo de la bióloga Lena desaparece y ella no duda en ir a su búsqueda en una región misteriosa y aislada por las autoridades. Por si fuera poco, en escena sólo vemos a cinco mujeres científicas que vigilan la llamada "zona X" que está controlada por una fuerza que no es de este planeta.

Extinción

Otro de los títulos que puedes disfrutar en Netflix este fin de semana es "Extinción" (2018), una película en la que la premisa es bastante sencilla, pero que te hará querer saber más en cuestión de minutos. Aquí se presenta la pesadilla de un padre de familia, que de un momento a otro deja de ser un mal sueño para transformarse en una realidad cuando una fuerza extraterrestre comienza a exterminar a toda la humanidad.