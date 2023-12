Netflix: Conoce la película de ciencia ficción más vista y más odiada de este 2023

Luego de que el director triunfará con su versión de la Liga de la Justicia en 2021, y regresará con Army of The Dead que nos dejó algo divididos, ahora gracias a Netflix quien ha confiado en el director nos trae Rebel Moon.

Una película que estaba destinada a ser el Episodio 7 de Star Wars; sin embargo, el destino tendría otros planes para el guión, pues aprovechando la mancuerna Snyder/Netflix, se decidió lanzar, filmar y continuar lo que promete ser una saga de ciencia ficción.

¿Por qué Rebel Moon es la película más odiada y más vista de 2023?

Bueno, a decir verdad cuando escuchas el nombre de Zack Snyder solo puedes pensar en cámara lenta y opinión dividida, pues es algo que ha caracterizado al director de 300, Watchmen, SuckerPunch, Ga'hoole, Batman vs Superman y Man of Steel.

Obviamente, si te venden una película que será la “nueva Star Wars para esta generación”, seguro estarás pensando en una película digna de George Lucas y su compañía, por lo que el excesivo marketing y las promesas fueron algo que no le dieron aire a la película.

La película nos cuenta la historia de un grupo de campesinos que quiere juntar a los 7 mercenarios más grandes de la galaxia, para poder enseñarle a una aldea a defenderse por su propia cuenta.

Sí, suena a los 7 Samuráis de Kurosawa, una vieja película japonesa que inspiró Star Wars, Dune y demás franquicias, lo que nos da una serie de escenas de acción increíble, pero también nos da un desarrollo lento y pesado, al menos para las personas que quieren ver acción como se prometió en un principio.

¿Cuándo se estrena Rebel Moon 2 en Netflix?

Es gracioso pensar que esta película está incompleta, pues a decir verdad, se nota y mucho. En abril de 2024 se estrenará la segunda parte de esta franquicia, demostrando que la primera parte no solo no es clasificación C, como se prometió.

Si no que al parecer estaba dividida en dos partes, por lo que queda esperar al próximo año, para ver qué sucede con estos personajes, claro si es que la gente deja de odiarla.

Eso sí, a pesar de su odio en redes sociales criticando a la película de ser aburrida y sosa, la película es la más vista de la plataforma al momento, pues en más de 76 países lidera la lista de películas más vistas en Netflix, al menos en diciembre.