Eric del Castillo: esta es la famosa receta del actor para preparar tiburón en Año Nuevo

Don Eric del Castillo refrenda cada día que su mayor pasión es vivir. Con 89 años y más de 60 de estos dedicados a la actuación, el papá de Kate del Castillo sabe muy bien que cada momento a lado de su familia, como dentro de un foro de grabación, es oro puro para él.

Y es que don Eric se ve a sí mismo como un hombre muy trabajador, ese que prefiere un nuevo proyecto en TV que entrar en dimes y diretes. Del Castillo, estoico como es, ha dejado claro más de una vez que no padece demencia senil, como se rumora, y que está en buenas condiciones de salud.

De igual forma, no duda en aceptar que desearía ser abuelo de su adorara Kate del Castillo, de quien ha desmentido embarazos. Así, con buena actitud, don Eric del Castillo está listo para celebrar un Año Nuevo más a lado de su familia y con un exquisito estofado de tiburón, sí, a don Eric le gusta comer este animal en ocasiones especiales y hasta tiene su receta especial.

Kate visita a su papá a menudo. Foto: Especial

Eric del Castillo cocinará tiburón en Año Nuevo

Con el Año Nuevo a pocas horas de acontecer y la mejor actitud ante el 2024, don Eric del Castillo reveló que en su casa se comerá un estofado poco común.

"La voy a pasar igual que siempre, comiendo tiburcio. Le llamo 'tiburcio' porque es tiburón, es mejor que el bacalao, se los digo", comentó Del Castillo.

Luego de esto, recordó cómo comenzó a comerlo y llevar esa tradición durante décadas.

"Yo hice una película que se llamó 'Tiburoneros' y en el tiempo libre me iba con el dueño de la tiburonera a cazar o pescar tiburones. A veces agarrábamos uno, a veces dos, una vez agarramos seis y nos íbamos a un pueblito allá en la playa, es una colonia de coreanos y tenían mesas de carrizo y encima tasajeaban al tiburón", recordó.

¿Cómo prepara Eric del Castillo su tiburón?

Para dejar más claro lo que cenará en Año Nuevo, Eric del Castillo comparó ese estofado con otro muy popular en la gastronomía mexicana.

"Se le ponía al sol y luego con un chorro de sal, se prepara igual que el bacalao con la ventaja que no tiene espinas y es mucho más barato. Allá en el sureste comen mucho tiburón y eso es lo que vamos a comer. Ya viene preparado, es igualito que el bacalao, te lo venden igual, no está echado a perder. Ya se cansa uno, tenemos un buen servicio en la casa, un matrimonio que nos cocina", indicó.

Sano y agradecido por seguir trabajando

Así resumen don Eric del Castillo su presente como un adulto mayor de 89 años que ha disfrutado su profesión, ama a su familia y es feliz con lo que ha logrado.

"Estoy contento con mi vida, le agradezco a Dios lo poquito que soy, tengo el respeto del público que es lo más importante y yo no digo que tengo el cariño, sí sé que mucha gente me quiere y sólo es ser normal, amar tu profesión, cuidarla, para eso naciste y saber cual es tu vocación", recomendó.

Luego de esto, indicó que su salud es buena y pide no hagan caso de los rumores.

"Mi vida es saludable, a cada rato dicen que me estoy muriendo, que tengo demencia senil y otros que ya me han matado y mi fotografía en un cajón. Todo eso se les va a revertir, no se los deseo pero todo eso se revierte en la vida", dijo.

Por último, sí lamentó que tenga algunos malestares mejores en la espalda y, sobre todo, en la vista, algo que le ha obligado a estudiar de forma distinta sus parlamentos para las telenovelas.

"Vean mis análisis, no padezco bendito sea Dios ninguna enfermedad grave. Sólo tengo achaques, a veces me duele la espalda y no puedo estar parado mucho tiempo".

"Tengo degeneración macular que eso me impide leer, eso sí es una tragedia para mí. Para leer mis guiones tengo mi ayudante, Pablo, que me hace favor de extraer mis parlamentos a mi computadora y estoy estudie y oyendo, luego me platican cómo es la historia y por como yo veo y escucho, voy sacando conclusiones. Y ahí sigo trabajando", concluyó.

Para acotar, Don Eric del Castillo lamentó que muchos compañeros actores de su generación ya han partido.

