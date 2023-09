Erik Del Castillo habla de su estado de salud, tras reportar que supuestamente sufre de demencia senil

Hace unos días trascendió la noticia que el querido Eric del Castillo de 89 años de edad que pudiera estar padeciendo de demencia senil, sin emabrgo, es el mismo actor desmintió esta información, e incluso reveló sus planes a futuro para conservar su buen estado fisico.

Y es que, como lo comentamos anteriormente, en un programa de televisión trascendió que el actor pudiera estar atravesando un difícil problema de salud por lo que sus famosas hijas Verónica y Kate del Castillo estarían preocupadas por él.

Luego que el periodista Michelle Ruvalcaba comunicó en el programa Venga la Alegría que el actor Eric del Castillo podría tener demencia senil, es el propio actor quien desmiente esta información, aunque revela que sí sufre algunos padecimientos que lo tienen haciendo terapia.

En entrevista para el programa Hoy, el primer actor fue cuestionado sobre su estado de salud a lo que éste reveló que tiene algunos problemas debido a golpes que se ha dado a lo largo de la vida, sin embargo, ya se encuentra atendiendo ese problema.

“De la vista tengo el problema de la mácula, pero fuera de eso, ando un poquito malo de la rabadilla, de los golpes que me he dado en esta carrera, caídas de caballo y todo, pero bendito sea Dios me estoy atendiendo, estoy haciendo terapia cada tercer día, con un poquito de dolor, no puedo estar parado tanto tiempo, me canso parado, pero por lo demás estoy bien”, dijo Eric del Castillo