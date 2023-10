Eric del Castillo aclara si su hija Kate está embarazada, revela que le gustaría convertirse en abuelo

Kate del Castillo es una de las actrices más destacadas en México y aunque mantiene los detalles de su vida personal alejados de los reflectores no ha evitado que surjan rumores por los que se coloca en el ojo del huracán, como el más reciente sobre un supuesto embarazo. Su padre, el actor Eric del Castillo, no dudo en hablar sobre el tema y dejo claro si esto es verdad, además reveló el motivo por el que su hija se ha negado a dar hablar con la prensa.

La protagonista de “La Reina del Sur” despertó dudas entre sus fans tras compartir un video en redes sociales como parte de la campaña publicitaria para un tequila, pues sus seguidores de inmediato señalaron que su abdomen supuestamente lucía abultado. Mientras algunos indicaron que podría tratarse de la manera en la que estaba sentada, otros de inmediato resaltaron que sería un embarazo y no dudaron en felicitar a la actriz.

Imagen de Kate del Castillo por la que surgieron rumores de embarazo. Foto: IG @katedelcastillo

En medio de la polémica que generó el clip en redes sociales, la actriz se negó a dar declaraciones a la prensa durante importantes eventos a los asistió avivando aún más los rumores de un embarazo. Ante esto, durante un encuentro con los medios retomado por el programa “De primera mano” su padre, el actor Eric del Castillo, no evitó ser cuestionado sobre su hija y si se convertirá en padre próximamente.

“No, no es cierto, hombre, ¡ojalá estuviera embarazada!, pero no. Sí, sí me gustaría, cómo no. Todo lo que venga de mis hijas es bueno”, dijo el actor al dejar claro que su hija Kate del Castillo no espera a su primer bebé.

Eric del Castillo defiende a su hija Kate

Sobre el motivo por el que la actriz de “La misma Luna” se ha negado a hablar con los medios, el actor no dudó en defender a su hija asegurando que al ser figura pública está expuesta a un sinfín de rumores relacionados con su vida privada, motivo por el que estaría buscando protegerse sobre lo que se dice de ella.

“La cosa que le sucedió fue que la atacaron muy feo, muchos compañeros de ustedes, muy feo. Entonces ella quedó ya muy lastimada, ¿qué voy a hacer? (..) Cuando una persona es pública, como es mi hija Kate, pues está expuesta a todo, a críticas, a hablar bien, a hablar mal, a inventar cosas”, detalló.

SIGUE LEYENDO:

Paul Stanley revela si es verdad que espera a su primer hijo junto a su novia Yoeli Bernat, ¿serán gemelos?

VIDEO: Mhoni Vidente asegura que Luis Miguel será abuelo antes de la boda de Michelle Salas