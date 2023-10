Paul Stanley revela si es verdad que espera a su primer hijo junto a su novia Yoeli Bernat, ¿serán gemelos?

Fue hace algunos días cuando se dio a conocer que Paul Stanley podría estar esperando su primer hijo junto con su novia Joely Bernat, y es que la pareja es una de las más sólidas y queridas del gremio.

Este rumor no resultó ser algo disparatado pues desde el primer minuto del año 2022, Paul Stanley y Joely Bernat se comprometieron, sin embargo, la pareja no ha fijado fecha de la boda, por lo que la noticia de un embarazo incluso alegró a muchos, pero, ¿es verdad que la pareja espera a su primer bebé?, el conductor de Hoy reveló si pronto comenzará a cambiar pañales y calentar biberones.

Foto: IG @joelybernat

Hace algunos días comenzó el rumor que la pareja espera a su primer hijo.

A la salida de Televisa San ángel, algunos reporteros pudieron platicar con Paul Stanley quien no tuvo reparo en hablar respecto al rumor que se corre sobre su presunta paternidad.

Fue así como inmediatamente, Paul Stanley antes de saludar a los reporteros, el conductor aclaró que no va a ser papá, ante esto los representantes de los medios de comunicación quisieron que ahondara más en su respuesta.

Foto: IG @joelybernat

Paul Stanley negó que su novia esté embarazada.

Luego de cuestionarse de dónde salió el rumor, algunos reporteros le comunicaron que la información la había soltado el periodista Michel Ruvalcaba, ante esto, el conductor de Hoy aseguró que él lo ha buscado en otras ocasiones, por lo que le pidió que en esta ocasión también lo hubiera contactado para evitar que quede como un mal informante.

“La neta yo vi que Michelle (Ruvalcaba), no sé quién le dijo eso y aparte el wey me escribe a veces, ¿por qué no me preguntó? y no se quemaba de esa forma pero no, no voy a ser papá…”, dijo Paul Stanley