Galilea Montijo hace propuesta "indecorosa" a querido compañero de Hoy en pleno programa en vivo

Una vez más, Galilea Montijo da de qué hablar, esta vez la conductora del Programa Hoy hizo una fuerte propuesta su gran amigo y compañero de trabajo Raúl Araiza durante pleno programa en vivo.

Dicha propuesta lo tomó por sorpresa y para muestra es la cara del conductor al escuchar lo que Galilea Montijo, tanto fue así que el también actor no tuvo palabras para contestarle, mientras que el resto de conductores del Programa Hoy solo optaron por reír.

Foto: IG @galileamontijo

La conductora sonrojó a su amigo

Fue la mañana de este viernes 6 de octubre cuando Galilea Montijo sonrojó a su amigo Raúl Araiza, todo ocurrió luego de haber presentado una entrevista que le hicieron a la cantante Noelia quien habló que está lista para convertirse en madre, sin embargo, lo hará a través de un vientre subrogado.

Al regresar de dicha nota, Raúl Araiza tuvo muchas dudas al respecto, por lo que Galilea Montijo comenzó a explicarle a grandes rasgos sobre el tema, ya que asegura ella está investigando ya que ya no puede ser mamá de manera natural.

Foto: IG @galileamontijo

Gali explicó un poco sobre el tema del vientre subrogado

Todo iba bien, pues Gali explicó que para un vientre subrogado se puede pedir los óvulos de otras mujeres así como espermatozoides de cualquier hombre, fue entonces que de forma pícara y sin que nadie se lo esperara, la conductora tapatía le hizo una propuesta a Raúl Araiza, dejándolo sin palabras.

Esto dejó sin palabras a Raul Araiza y su rostro evidenció sorpresa pues, literalmente no supo qué decir, mientras que Andrea Escalona no pudo evitar soltar una fuerte carcajada.

Foto: Captura de pantalla

El conductor se quedó sin palabras al escuchar la propuesta de su amiga

Fue así que, Paul Stanley salvó el incómodo momento, y salió al rescate de su amigo “El negro” quien intervinó y mandó inmediatamente a la siguiente sección.

Para nadie es un secreto que el ser madre fue un sueño cumplido para Galilea Montijo, sin embargo, en una ocasión, la conductora reveló que se arrepiente de haberse embarazado ya grande, pues si algo le hubiera gustado es tener hijos siendo más jóven.

Por otra parte, en una entrevista para una famosa publicación, la conductora confesó que también le hubiera gustado volver a embarazarse, sin embargo no pudo, por lo que llegó tarde a ella la información sobre el congelar sus óvulos.

“Claro que sí, si hubiera comenzado más joven a tener hijos, porque yo me embaracé a los 39 años y me arrepiento porque me hubiera gustado, por lo menos congelar mis óvulos, eso me hubiera encantado”, dijo Galilea en entrevista con TVyNovelas.