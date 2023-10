"Eres la bruja mayor": Tania Rincón y demás conductores del programa Hoy señalan a Galilea Montijo de hacer brujería

Una de las figuras más polémicas de los últimos meses es Galilea Montijo quien ha estado envuelta en diversos escándalos, uno de ellos la señala de practicar brujería, pues hace algunas semanas se filtró un video en donde supuestamente la conductora de Hoy acudió a un lugar especializado para hacer trabajos de magia.

Debido a todos estos escándalos, la conductora de Hoy ya los toma a modo de broma e incluso hace algunos comentarios sarcásticos en entrevistas que da a medios de comunicación y con sus compañeros, sin embargo, la mañana de este jueves 5 de octubre, durante la transmisión del Programa Hoy, Tania Rincón y sus demás compañeros la señalaron de hacer brujería e incluso aseguraron que era “La Bruja mayor”.

Galilea ha sido señalada de practicar santería

¿Galilea Montijo sí hace brujería?

Como lo comentamos anteriormente, Galilea Montijo hace unas semanas fue señalada de acudir a un lugar en la CDMX para hacer diversos trabajos de brujería y aunque el programa Chisme No Like compartió un video en donde se le aprecia a la conductora entrar a una casa en donde presuntamente realizan este tipo de actividades de magia, nunca se ve a la tapatía hacer algún acto de brujería.

Y es que en el video, solo se aprecia a la conductora entrar y salir de dicha vivienda; estos rumores, Galilea Montijo ya los toma con mucho humor pues esta mañana antes de presentar una nota en la que supuestamente Ferka le hizo brujería a Christian Estrada, la conductora tapatía hizo un cómico comentario que desató las risas y burlas de sus demás compañeros.

“(el rumor de que le hizo brujería a Christian Estrada..) sí fue a mi negocio” dijo Galilea Montijo

Esto dio pie a que Tania Rincón la llamara “Bruja Mayor”, sin embargo, esto no quedó ahí pues Gali al escuchar su “nuevo apodo” se levantó de la mesa y comenzó a hacer un tipo de baile mientras que los demás conductores de Hoy hacían burla y hasta cantaron para que la conductora hiciera bien su “baile de ritual”

La conductora no desaprovechó el momento para tomar con humor los rumores sobre ella

“Eres la madre bruja, la bruja mayor, la macumba mayor”, dijo Tania Rincón

Luego de bailar y hacer su “ritual”, Raúl Araiza quiso seguir con la nota de Ferka, a lo que Arath de la Torre intervino y recordó que él también tiene una polémica con la exparticipante de “Las Estrellas bailan en Hoy”, por lo que preguntó a Galilea si es que a él no le han hecho brujería.

“Espero que no me haya hecho brujería a mi también por haber dejado abierto el micro” dijo Arath de la Torre

Galilea Montijo tomó con humor los señalamientos en su contra

Ante la preocupación del actor y conductor, Galilea seguía en su papel de “bruja” y aseguró que Ferka no ha pedido ningún tipo de trabajo de brujería en su contra.

Cabe señalar que, todo esto que comentaron los conductores del Programa Hoy solo se trata de una burla para aquellos que han señalado a Galilea Montijo de ser santera y de practicar brujería, pues cabe señalar que son varias las personas que aseguran que la conductora de Hoy se dedica a este tipo de prácticas.

¿Es santera?

¿Galilea Montijo es santera?

Hace algunos meses, cuando la tapatía estaba en la conducción de “La Casa de los Famosos México”, Niurka Marcos señaló a Galilea Montijo de ser santera, e incluso aseguró que era una de las más efectivas.

"Les voy a recordar que Galilea es una santera y efectiva, muy efectiva. Ella lo sabe que yo lo sé. Pregúntenle.", dijo Niurka

Sin embargo, esta no es la primera vez que aseguran que Galilea es santera, pues hace unos meses un exnovio de la conductora aseguró que hacía este tipo de prácticas y años atrás una famosa santera llamada Karla quien dio declaraciones en 2021 para Chisme No Like la conductora del programa matutino de Televisa práctica santería en Acapulco, incluso asegura que Galilea es “hija de Oshun” y que además hizo algunos rituales para lograr comprometerse y casarse con su actual esposo Fernando Reina.

Supuestamente, Galilea habría hecho fuertes trabajos de santería en contra de la que fuera la primera esposa del empresario, además revela que ella misma pudo constatar los trabajos que hizo para que su boda fuera en el lugar en donde se juntaban las dos aguas (Río y mar), aunque no pudo lograrlo, su unión matrimonial fue en el mar.

