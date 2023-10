Manelyk regresa a Hoy y lanza dura amenaza a Tania Rincón: "te puedo suplir a ti"

Este martes se llevó a cabo el segundo día de “Las Estrellas Bailan en Hoy”, en esta ocasión las parejas que mostraron sus primeras coreografías fueron las conformadas por Fernando Corona y La Barbie Juárez, Maríana Avila y Paulo Quevedo y la de Dania Méndez y Marco León.

Fue justamente la pareja conformada por la ex novia de Peso Pluma y Marco León quienes recibieron inesperadamente la visita de Manelyk quien fue participante de “Las Estrellas bailan en Hoy” en temporadas anteriores, ahí la polémica influencer no solo mostró el apoyo a su amiga Dania Méndez sino que también lanzó una advertencia a Tania Rincón, asegurando que puede sustituir a la querida conductora.

Foto: IG @manelyk_oficial

Regresó al Programa Hoy para apoyar a Dania Méndez pero dejó abierta la posibilidad de ser conductora

¿Por qué Manelyk quiere sustituir a Tania Rincón?

Luego de aparecer inesperadamente en el Foro 16 de Televisa San Ángel, Manelyk abrazó y mostró todo su cariño y apoyo a Dania Méndez a quien considera una de sus mejores amigas.

Fue entonces que llegó el momento en que Galilea Montijo iba a presentar a la pareja ara que éstas comenzaran a hacer su coreografía cuando la conductora de Hoy pidió a Manelyk quien fuera ella que los presentara, fue entonces que la influencer agarró el micrófono y estuvo unos segundos a cargo de la conducción.

Tal parece que esto le gustó mucho a la también llamada “pajarita” pues luego de defender la actuación de su amiga Dania y de Marco León, pues recibieron duros comentarios de la Maestra Emma Pulido.

Pese a las duras criticas de Emma Pulido, la pareja se posicionó como la mejor calificada ya que recibieron los dos primeros “8” de la competencia por parte de Latin Lover y Roberto Mitsuko, mientras que de la jueza de hierro solo tuvieron 5.

Foto: IG @programa Hoy

Dania y Marco han recibido las mejores calificaciones hasta el momento de la competencia.

Tras estar en línea de jueces, la pareja fue a backstage con Tania Rincón quienes ya los esperaba no solo para hablar de su actuación sino para darles el nuevo ritmo que deben preparar para la siguiente semana, junto con la pareja llegó Manelyk quien siguió dándoles consejos para que su participación sea la mejor dentro del reality show del Programa Hoy.

Durante la plática, Tania Rincón no pudo evitar cuestionar a Manelyk si pudiera regresar a la competencia, pues cabe recordar que “la pajarita” fue una de las concursantes más polémicas y quien siempre tuvo el apoyo del público, ante esta pregunta, la influencer no tardo en contestar que no regresará a LEBEH pero sí puede tomar el lugar de Rincón como conductora.

“(¿Mane, regresarías?) Jamás, como tú, te podría suplir a ti…” dijo Manelyk muy segura

Tras la respuesta de Mane, el rostro de sorpresa de Tania Rincón fue algo que llamó la atención, pues la conductora no se esperó la respuesta de la exparticipante de LEBEH, por lo que no tuvo otra opción más que tomarlo con humor y decir: “alguien me quiere serruchar”.

Tras decir lo anterior, Tania Rincón cambió de tema y les dio a conocer a la pareja el género musical y la canción que deberán preparar para la próxima semana.

